地盤工涉姦新相識婦人　事主稱被告性侵後使用震蛋　要求再性交

地盤工涉強姦新相識婦人案，今（15日）在高等法院續審。事主續作供指，被告在案發前一日到她的住所，並拒絕離開。他於晚上更強行入女友人X的房間，聲稱要「表現一下」，女友人被嚇至走入兒子的房間。被告又傳送訊息，聲稱在單位門口感寒冷謂：「凍死寶寶了」，並傳送男性性器官照和色情影片。女友人於翌日早上送兒子上學後，遭被告強姦，並在性侵後使用震蛋，表示想再和X性交。



被告李景豪，案發時38歲，報稱地盤工人。他被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X(案發時39歲)。

被告涉在晚上向X傳送淫照和色情片段

X作供時，被告於2020年11月29日早上再到她的住所。被告指X未有理會他，又拒絕離開，反而跟著X。X在家中做家務，被告也幫手，X形容被告「痴到我實一實，唔肯走。」至下午4時許，被告跟隨X外出買餸，期間並主動付錢。被告之後也和X一同返家，並吃晚飯。X飯後著被告離開，對方則指天已黑，拒離開，並躺在在客廳的床上。

X於晚上10時許返回房間入睡，惟期間被告敲門，要求X開門，但她未有理會。被告其後用螺絲批拆開X房門的門鎖，攬著她，聲稱要「表現一下」。X則回應自己已婚，兒子亦在家，「點可能發生呢啲事」。她大驚，走入兒子房間入睡。

此外，被告亦透過微訊傳訊息，聲稱在單位門口，自己穿短褲，感寒冷，聲稱：「我走了」、「凍死寶寶了」。被告又稱「你就不可以讓我表現一下」，並傳送男性性器官的照片，以及色情影片，謂：「你看我多厲害」。

X指被侵犯後 被告帶同震蛋入房 放入她的下體和胸

X於翌日早上送兒子上學後，發現被告仍在其住所。他以普通話表示「今日點都要搞一下」，又從廚房取出菜刀舉起。他尾隨X入房，把刀放下後，把X推至床上，並脫去她的外和內褲。被告又掀起X的上衣，摸和舐她的胸。雖然X叫「唔好」，「唔好搞呢啲野」，但仍感到被告把陽具插入其下體。

X被侵犯後在房內哭泣，而被告一度離開後，帶同一個紅色震蛋，放入X的下體和胸，又稱想再次性交。

案件編號：HCCC202/2021