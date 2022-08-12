夫婦涉合力強姦菲傭　辯方指事主同意性交　惟赤裸回房撞正女主人

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（12日）在高等法院續審，代表男僱主的律師向女事主說出辯方案情，指男僱主當日有教事主煮豬大腸，當晚男僱主趁妻子洗澡時，用其妻的電話發訊息給事主稱：「Sir I like you.」等話，事主便到主人房並與男僱主發生性行為，事主收了男僱主150元，赤裸著身離開主人房，卻撞到剛洗完澡的女僱主，結果遭女主人責罵。事主稱除煮豬大腸外，其餘說法均不同意。



用妻手機發like you訊息給事主X

代表男被告陳暹德(48歲)的大律師，向女事主X指出辯方案情，他指男被告當天回家後，在廚房教X煮豬大腸，並將豬大腸喂給X食。他之後回主人房，並用女被告黎芷珊(36歲)的手機發訊息予X：「Sir I like you. Do you like it Sir.」X在女被告洗澡期間，自行走入主人房，而非女被告吩咐或帶她入房。

男被告陳暹德否認強姦及企圖強姦家中女菲傭。(朱棨新攝)

X指除煮豬大腸外其餘說法都不對

律師續指，當時男被告的歲半的兒子也同在主人房內，男被告問X：「Sleeping?」X點頭示意，男被告隨即給100元，兩人之後各自脫去身上衣服進行性交，期間X沒有大叫或發出任何聲音。事後，男被告再給X港幣50元，X即全身赤裸走出主人房，並撞見女被告，女被告見狀責罵男被告和X二人。

X除了同意男被告曾教她煮豬大腸外，律師的其他說法均一概否認。

辯方質疑強姦非事實X否認

辯方另指出，X指稱被強姦當晚，曾發訊息予中介職員Rose稱：「My male employer use me （我男僱主利用我）」，指其用詞為「Use（行用）」而非「Rape（強姦）」。又指X曾要求Rose不要將強姦事件告知中介老闆，質疑強姦並非事實，X再否認。

X承認有就被姦的事向被告索償

律師又指，X於2021年7月6日曾入稟傷亡訴訟，就被強姦的事件提出索償，辯方指X知道若被告在本案被裁定罪成，將對其索償有絕大的優勢，X同意。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

案件編號：HCCC134/2020