公屋輪候︱輪候冊最新輪候時間微跌至6年 單身長者上樓要等4.1年
撰文：林穎嫺 王潔恩
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房委會公布截至6月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為6年，較早前的6.1年新高微跌0.1年；至於長者一人申請的平均輪候時間，則繼續維持4.1年。雖然最新輪候冊有輕微跌幅，但仍然繼續偏離三年上樓承諾。
截至6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年。房委會指，現時約有144,200宗一般公屋申請，以及約98,400宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有242,600宗申請。
對比今年3月底的數字，當時共有24.52萬宗申請，而最新的申請宗數下降2,600宗，減幅主要在一般公屋申請，較上季的14.75萬宗減少3,300宗，而非長者一人申請則較上季的9.77萬宗增加700宗。
另外，今年首季編配入住公屋的一般申請約5,300宗，當中獲編配的長者一人申請約730宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為580宗。
房委會表示，與上一季比較，平均輪候時間於2022年第二季的變化甚微，屬季度之間的輕微波動。
公屋輪候時間最新需多久？
一般申請者平均輪候時間6年，長者一人申請平均輪候時間繼續維持4.1年
如何查公屋申請進度？
6個方法包括瀏覽房委會或房屋署網站；致電房委會熱線2712 2712自行收聽等（詳情）
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