紅黃碼｜兩日共55宗黃碼人士離開酒店後確診　大部份病毒量偏高

本港疫情持續，今日（14日）增4,896宗確診個案，輸入個案佔197宗，較昨日的215宗稍為回落。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再有22宗輸入個案，為抵港人士離開酒店的4日，即第4至7日「黃碼」期間，在社區檢測中心發現。若連同昨日的33宗，即兩日內共有55宗，該批「黃碼」人士的CT值低於30，意味病毒量足以在社區傳播。



此外，今日共有110間學校，呈報147宗確診個案，涉及111名學生及36名教職員。當中位於沙田的港九街坊婦女會孫方中幼稚園，因7日內有3名學生染疫，學校N1班須停課一周。



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今日錄197宗輸入個案

張竹君公布，今日增197宗輸入個案，當中98宗來自機場臨時樣本收集中心；54宗為抵港首3日，在指定檢疫酒店及檢疫中心發現；33宗為完成酒店隔離後，在社區檢測中心發現；餘下12宗為抵港7日後的社區個案，大部份CT值高（即病毒量低），估計為復陽個案。

張續指，197宗個案來自39個國家，當中有7個國家佔逾10宗，包括印度佔29宗、英國佔21宗、美國及加拿大分別佔14宗、泰國佔13宗、新加坡及菲律賓分別佔12宗。另有32個國家少於10宗。

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兩日共55宗黃碼人士確診 張竹君︰CT值大部份少過30

政府早前公布，將調整入境隔離日數，改為3日酒店強制檢疫及4日醫學監察，入境人士在第4至7日，將獲派發黃碼，可外出上班或上學，惟不能進入食肆、娛樂場所等處所。

張表示，今日的輸入個案中，有33宗為離開酒店後在社區檢測中心發現，全為受黃碼限制，及早在社區發現的的個案。她並指，該數字佔整體不足兩成（撇除第7日起的個案），屬預期之內。

昨日當局公布，黃碼人士佔輸入個案的22宗，即兩日合計共有55宗。問到該批個案的CT值，張回應指，「我手上冇每一位嘅CT值，我記得之前望過大部份少過30。」換言之，CT值低於30，即患者的病毒量高，足以在社區傳播。

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港九街坊婦女會孫方中幼稚園停課一周

張續公布，今日接獲110間學校呈報共147宗確診個案，涉及111名學生及36名教職員，分別來自43間幼稚園、29間小學、37間中學、4間特殊學校。當中有8間學校在過去7日內，爆發兩宗以上個案，包括沙田港九街坊婦女會孫方中幼稚園，共34名學生的N1班，於7日內有3名學生染疫，因此建議學校停課一周。

港九街坊婦女會孫方中幼稚園。（學校網頁圖片）

張竹君料BA.5變種病毒將成香港主流

至於變種病毒株方面，懷疑BA.4／5佔整體確診個案的23.1%，與昨日相同，當中大部份為BA.5。至於懷疑BA.2.12.1則佔約8.4%；其餘全為現時流行的BA.2.2。張竹君承認，大部份本港懷疑的BA.4/5個案，其實大部份都是BA.5，而世衞數字顯示BA.5在全球各地的比例一直上升，已成為主流病毒株，認為香港與世界接軌，「我覺得香港都唔會例外，係上升嘅階段。」惟她擔心BA.5將為本港醫療系統帶來負擔，再次呼籲市民打針及勤做快測。