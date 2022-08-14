紅黃碼｜黃碼人士倘返工被拒 僱主仍要出糧 不得扣減員工有薪假
撰文：黃煦緻
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海外或台灣抵港人士的檢疫期縮短至3日酒店檢疫加4日醫學監察，相關人士在醫學監察期間獲發黃碼，並可外出上學或工作，不過有僱員被僱主以扣糧或扣年假，要求黃碼僱員不可上班。勞工及福利局局長孫玉菡今日在電視節目表示，就算僱主認為僱員不適宜上班，仍要支付薪金，亦不應貿然單方面扣減僱員的有薪假期。
孫玉菡今日在無綫節目《講清講楚》表示，黃碼人士「具備返工的條件」，只要上班時遵從防疫措施，僱主應容許其上班。若僱主拒絕其上班亦需支付薪金。
他又指，持有檢疫令或隔離令人士與黃碼僱員不同，前者不上班的日子能被視為病假，惟黃碼僱員在居家監測期間不屬於檢疫，僱主不應貿然單方面扣減有薪假期。他希望僱傭雙方能坦誠溝通及協商，如僱傭有相關問題，可聯絡勞資關係科協助處理。
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