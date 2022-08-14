紅黃碼｜22宗黃碼人士染疫　張竹君：每日檢測降社區傳播風險

本港疫情持續，今日（14日）增4,979宗確診個案，輸入個案佔215宗，較昨日增55宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當中有22宗輸入個案，為抵港人士離開酒店的4日，即第4至7日在社區發現，相信屬於黃碼人士確診個案。

她指，新入境措施縮短酒店檢疫日數，理論上輸入個案的數字會上升，「呢個係預料之內」，故期望透過規定入境人士每日接受快測及定期的核酸檢測，可減低社區傳播的風險。



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20宗輸入個案於完成7日酒店隔離後發現

張竹君公布，今日增215宗輸入個案，當中121宗來自機場臨時樣本收集中心、79宗為檢疫酒店發現、20宗為完成7日酒店隔離檢疫後發現。215宗個案來自51個國家，當中有7個國家佔逾10宗，包括英國及印度分別佔31宗、美國佔15宗、泰國佔13宗、巴基斯坦佔12宗、新加坡及菲律賓分別佔11宗；其餘44個國家則少於10宗個案。

翻查昨日的資料，昨日的輸入個案為160宗，即今日激增55宗。

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張竹君料「3+4」致輸入個案續升︰係預料之內

政府早前公布，將調整入境隔離日數，改為3日酒店強制檢疫及4日醫學監察，入境人士在第4至7日，將獲派發黃碼，可外出上班或上學，惟不能進入食肆、娛樂場所等處所。張表示，今日的輸入個案中，有22宗為抵港人士離開酒店的4日，即4至7日在社區發現，相信屬於黃碼人士中招個案。

張表示，因酒店檢疫隔離由7日減至3日，相信可騰出更多房間限額，亦預料將有更多人士抵港。因此若抵港人士的比例與過往沒有變化，理論上輸入個案的數字會上升，「呢個係預料之內。」她亦指，黃碼者離開檢疫酒店後，亦需在第2、4、6、9日接受檢測，並需每日接受快測，期望可及早找出個案，減低社區傳播的風險。

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