紅黃碼｜有市民黃變藍未能入食肆　政府解原因　籲處所更新掃瞄器

抵港旅客酒店檢疫期改為「3+4」，完成檢疫黃碼變成藍碼，進入各類場所理應不再受限，但有市民投訴，完成檢疫針卡由黃碼變藍碼後，仍不能進入食肆或政府場所。政府今日（13日）再提醒須使用驗證二維碼掃瞄器的處所負責人或管理人必須使用已更新至4.4.0或以上版本的掃瞄器，並安排網絡連線，以確保可準確查核顧客的疫苗通行證，以配合政府新加入的紅碼及黃碼安排。



政府亦指留意到有部分人士表示進入主動查核處所時遇到困難，並已即時跟進及檢查系統，確保轉碼操作可為相關人士更新正確的二維碼，而部份處所仍然使用舊版的驗證二維碼掃瞄器，未及更新其掃瞄器至4.4.0或以上版本，亦會導致個別市民未能順利使用疫苗通行證進入該處所。



另外，按現時隔離令的要求，已接種至少兩劑新冠疫苗的確診人士，如連續兩天快速測試呈陰性結果，可以最早在第七天完成隔離，相關人士只要透過系統自我申報，系統便會將其紅碼轉為藍碼。



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系統已進行逾4,800萬次比對及2.8萬次轉碼操作

政府發言人表示，支援紅碼及黃碼的最新版本安心出行及驗證二維碼掃瞄器至今運作暢順。系統已進行超過4,800萬次比對及28,000次轉碼操作。

未能獲取紅碼涉不同原因 包括安心出行未更新至3.4.0版本

就個別人士未能成功獲取紅碼，當中可能涉及不同原因，例如相關人士是在紅碼推出前（9日）已確診、其安心出行流動應用程式未有更新至3.4.0或以上版本或流動裝置未連結至網絡；亦可有能他們接受核酸檢測、申報快速抗原測試陽性結果或作出入境申報及接種疫苗時使用了不同的身分證明文件及號碼等。政府指巿民如有查詢，可致電安心出行熱線2626 3066尋求協助。

舊版掃瞄器會導致個別市民未能順利使用疫苗通行證

發言人又指出，留意到有小部分人士表示進入主動查核處所時遇到困難，並已即時跟進及檢查系統，確保轉碼操作可為相關人士更新正確的二維碼。而部分處所仍然使用舊版的驗證二維碼掃瞄器，未更新其掃瞄器至4.4.0或以上版本，亦會導致個別市民未能順利使用疫苗通行證進入該處所。發言人提醒相關處所負責人根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的最新指示，處所由八月十二日起必須使用更新版本的掃瞄器。

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申報快速測試陰性結果後紅碼才會回復為藍碼

另外，按現時隔離令的要求，已接種至少兩劑新冠疫苗的人士在第六天及第七天均在快速測試獲陰性結果後，可提早完成隔離。他們須在網站自我申報快速測試陰性結果，系統收到申報後，安心出行會透過網絡連線與系統比對，自動將有關人士的紅碼回復為藍碼。不過，確診者在成功自我申報前，疫苗通行證會維持為紅碼。至於未接種或只接種了一劑新冠疫苗的人士，他們需在隔離地點完成14天的隔離期，其後紅碼將自動回復為藍碼。

而當確診的市民自行完成快速抗原測試陽性結果網上申報，或接受核酸檢測後獲陽性結果，其3.4.0或以上版本的安心出行流動應用程式會透過網絡連線自動與系統比對，系統會按紀錄將其疫苗通行證二維碼轉為紅碼。

抵港第7日自動黃碼轉藍碼

從海外地區或台灣抵港的人士入境香港後會獲發檢疫令，系統會自動將其疫苗通行證二維碼顯示為黃碼。到第7日早上九時醫學監察完結時，安心出行便會透過網絡連線與系統比對，自動將其黃碼轉為藍碼。