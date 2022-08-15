夫婦涉合力強姦菲傭　事主否認嫌肉金只有150元誣衊被告

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（15日）在高等法院續審。辯方盤問時指，女傭案發時自願和男被告發生性行為，但事後遭女被告發現。同時，她於交易後認為150元肉金太少，加上聽聞有外傭遭性侵後索償獲數十萬元，遂誣衊被告。女傭否認，強調不願意和男被告性交。



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

X指女被告是遇過最差的僱主

X在女被告的代表大律師盤問時指，女被告是她遇過最差的僱主，案發前有時會認為女被告「黐線」。她否認辯方所指，對男被告有好感，願意和他性交。她亦否認，女被告發現自己丈夫和X性交後而痛斥X，她因此誣衊夫婦。

辯方又指，男被告案發前常維護X，包括女被告責罵X時，他會調停。此外，男被告曾三次餵X吃東西，除了豬大腸，亦有麥樂雞和零食。X否認被男被告餵食，對方亦沒有在她被罵時調停。她形容和男被告關係正常。

案件編號：HCCC134/2020