確診大廈｜增2671幢涉淺水灣別墅、凱滙等豪宅　7幢大學宿舍上榜

衞生署今晚（15日）更新確診大廈名單，過去14日共有10,681幢大廈，曾有確診者居住或到訪。當中2,671幢為新上榜的大廈，沙田以幢佔296最多，其次為元朗的238幢及觀塘的235幢，大致與昨日相若。



新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括麗港城、太古城、沙田第一城、YOHO TOWN、美孚新邨、日出康城、海怡半島、凱滙等，當中以黃埔花園的23幢佔最多，名單上更出現「淺水灣別墅」。此外，再新增21幢紀律部隊宿舍，亦有8幢大學的大樓或宿舍上榜。



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政府晚上更新確診大廈名單，名單上共有10,681幢大廈，相比昨日微增81幢，當中有2,671幢為新上榜或有新個案。至於18區的大廈分佈與昨日相同，同樣沙田佔最多，元朗及觀塘緊隨其後，分別佔296、238及235幢。

沙田第一城17幢上榜 美林邨「全軍覆沒」

新上榜大廈中，沙田區以296幢排榜首，更比昨日新增的286幢，再增加10幢。公屋及居屋邨方面，美林邨「全軍覆沒」4幢大廈全部上榜；水泉澳邨繼昨日新增10幢後，今日再增9幢，當中河泉樓、清泉樓、城泉樓及崇泉樓為重覆上榜；錦泰苑、錦英苑、錦豐苑等亦有多幢大廈上榜。

沙田第一城繼昨日12幢上榜後，今日再增17幢，其中13座、18座、24座、41座為重覆上榜 。其他上榜亦有御龍山1座；嵐岸1座、2座、5座；新港城A座、B座、D座、F座、J座、N座及新港城海濤居3座等。

▼8月15日 確診大廈名單▼



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天水圍屋邨佔69幢 Yoho Town再上榜

排第二的元朗區方面，天水圍的公屋及居屋邨為重災區，天富苑、天恒邨、天晴邨、天逸邨等，共有69幢大廈上榜，當中天盛苑佔10幢。私人大廈方面，嘉湖山莊繼昨日24幢上榜後，今日亦新增20幢；亦有常客Yoho Town及Grand Yoho等。

觀塘區方面，亦有多條公屋及居屋邨上榜，包括麗晶花園、彩福邨及寶達邨分別佔9幢；安達邨佔8幢；油麗邨及秀茂坪邨佔7幢等。私人大廈方面，麗港城繼續佔區內最高，共有14幢上榜；德福花園佔7幢；淘大花園佔6幢；滙景花園佔5幢；亦有凱滙1座、2座及3座等。

私人屋苑以黃埔花園23幢佔最多 淺水灣別墅上榜

至於其他地區方面，亦有多幢私人大廈或豪宅上榜，當中黃埔花園佔23幢；日出康城佔21幢；美孚新邨佔17幢；海怡花園佔15幢；太古城佔12幢；維景灣畔佔10幢；康怡花園佔9幢；都會駅佔6幢。亦有寶翠園、淺水灣別墅、半山壹號33號等。

▼8月10日起強制檢測公告▼



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21幢政府宿舍上榜 黃大仙區佔5幢

此外，再有21幢政府宿舍上榜，數量與昨日相同。當中包括︰中西區的西營盤郵政局消防員已婚宿舍；東區的柴灣已婚警察宿舍2座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍；葵青區的荔景紀律部隊宿舍1座及2座、青衣已婚警察宿舍B座；觀塘區的順利紀律部隊宿舍5座及6座；北區的上水紀律部隊宿舍A座、上水警察宿舍2座及3座；西貢區的魷魚灣海關人員宿舍。

亦有南區的懲教署職員宿舍4座；屯門的青松觀道政府宿舍D座；黃大仙的消防處永定道消防已婚宿舍1座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座、黃大仙紀律部隊宿舍1座、豐盛街紀律部隊宿舍1座及3座；油尖旺的西九龍紀律部隊宿舍1座及2座。

基督教青年會上榜

至於大學方面共有8幢上榜，當中有7幢為宿舍，遠高於昨日的3幢，沙田區為重災區，包括中大和聲書院北座、中大研究生宿舍6座、浸大職員宿舍1座及4座；亦有大埔區的中大研究生宿舍2座及3座；西貢區的科大學生宿舍6座；九龍城區的理大學生宿舍賽馬會樓。

其他方面，亦有沙田香港賽馬會職員宿舍駿喜閣及駿祥閣，以及基督教青年會上榜。