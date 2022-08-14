確診大廈｜增2815幢　涉美孚新邨、海怡半島　21幢政府宿舍上榜

衞生署今晚（14日）更新確診大廈名單，過去14日共有10,600幢大廈，曾有確診者居住或到訪。當中2,815幢為新上榜的大廈，沙田以286幢佔最多，其次為元朗的276幢及觀塘的245幢。



新上榜大廈不乏豪宅或大型私人屋苑，包括沙田第一城、Yoho Town、美孚新邨、日出康城、海怡半島、貝沙灣南灣等。此外，更有21幢紀律部隊宿舍上榜。



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沙田第一城共12幢上榜

政府晚上更新確診大廈名單，名單上共有10,600幢大廈，相比昨日微增14幢，當中有2,815幢為新上榜或有新個案，相比昨日新增的2,236幢，急增579幢，比率達26%。

新增的確診大廈中，昨日於18區中排第二的沙田，今日以286幢佔最多。當中有多個屋邨或屋苑為重災區，例如私人屋苑方面，包括帝堡城共5幢上榜，涉2、3、5、7、8座；沙田第一城共12幢，涉6、13、18、21、24、28、32、35、40、41、43、52座；聽濤雅苑共5幢，涉2、4、5、8、9座。

公屋或居屋方面，富安花園共8幢，涉1、6、8、9、10、12、14、16座；愉翠苑共7幢，涉愉勤閣、愉善閣、愉居閣、愉廉閣、愉欣閣、愉歡閣、愉民閣；水泉澳邨共10幢，涉喜泉樓、城泉樓、峻泉樓、崇泉樓、映泉樓、月泉樓、樂泉樓、河泉樓、清泉樓、竹泉樓；顯徑邨共6幢，涉顯富樓、顯德樓、顯慶樓、顯揚樓、顯祐樓、顯運樓。

▼8月14日 確診大廈名單▼



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元朗Yoho Town、嘉湖山莊重災區

至於昨日新上榜大廈最多的元朗區，則以276幢排第二，主要以公屋或居屋邨為主，例如天盛苑10幢上榜為區內最多，涉盛亨閣、盛勤閣、盛坤閣、盛彩閣、盛旭閣、盛昭閣、盛珍閣、盛謙閣、盛賢閣、盛鼎閣；俊宏軒亦佔有5幢，涉1、2、3、5、6座。

私人大廈方面，Yoho Town有一半座數上榜，涉1、3、5、8座；嘉湖山莊共有24幢大廈上榜，涉景湖居、樂湖居、美湖居、翠湖區、賞湖居、麗湖區；尚悅共有6座，涉1、2、5、6、8、10座。

美孚新邨26幢、海怡半島15幢上榜

觀塘區繼續穩守第三，共有245幢新大廈上榜，同樣以公屋或居屋邨為主，包括安泰邨、安達邨、寶達邨、秀茂坪邨、順天邨，均有8幢大廈上榜，而麗晶花園則有6幢。私人大廈方面，麗港城共有13幢上榜，德福花園也有6幢上榜。

至於其他地區方面，重災區包括美孚新邨，共有26幢上榜；日出康城佔21幢；將軍澳廣場亦佔5幢。南區更有多幢私人大廈及豪宅上榜，包括海怡半島佔15幢、深灣軒1座及2座、貝沙灣南灣8座等。

▼8月10日起強制檢測公告▼



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21幢紀律部隊宿舍及3間大學上榜

亦有多間政府宿舍上榜，包括中西區的奧卑利街已婚警察宿舍、西營盤郵政局消防員已婚宿舍；東區的柴灣已婚警察宿舍1座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍；葵青區的荔景紀律部隊宿舍2座及3座、青衣已婚警察宿舍A座及B座；觀塘區的觀塘紀律部隊宿舍1座、順利紀律部隊宿舍1、2、6、7座。

亦有北區的上水紀律部隊宿舍C座、上水警察宿舍3座；西貢區的壁屋懲教處職員宿舍1座、消防處百勝角已婚人員宿舍1座及3座；南區的懲教署職員宿舍3座、警察學院（香港仔）已婚宿舍A座及B座。

至於學校方面則有3幢上榜，香港理工大學學生宿舍賽馬會樓、香港科技大學高級教職員宿舍3座、香港中文大學研究生宿舍6座。