確診大廈︱增2236幢　元朗最多　涉寶翠園、寧養台、御龍山等豪宅

政府更新確診大廈名單資料庫，共有10,586幢大廈過去14日有確診者出入，當中2,236幢為新增大廈。18區當中，以元朗區新增245幢最多，其次沙田區新增239幢大廈，而觀塘區則新增216幢。今日（13日）新上榜大廈當中亦包括不少豪宅，例如寶翠園1座、加惠臺2座、寧養台B座、Grand Yoho 1、2、9座、尚悅3、5、11、12座、天宇海6B、7B座、嵐岸5座、御龍山11座、凱滙3、5座等。



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根據今日的確診大廈名單，名單上共有10,586幢大廈，2,236幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括加惠臺2座、嘉兆臺5座、寧養台B座、寶翠園1座、寶華軒、帝后華庭1座、御景臺、泓都1、2座、蔚然、蔚華閣、薈臻等。

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元朗區新增確診大廈最多 涉245幢

18區當中，元朗區新增最多，有245幢，包括Grand Yoho 1、2、9座、Wetland Seasons Park 6、8、16、23座、Yoho Midtown M6、M8、M9座、Yoho Town 5、8座、俊宏軒2、3、4、6、7、10座共5幢大廈、尚悅3、5、11、12座、尚豪庭2座、御豪山莊7、11座、瑧頤、譽88 2座等。

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名城1期3、5座 天宇海第6B、7B座入榜

另外，沙田區亦增239幢，新增大廈當中包括名城1期3、5座、2期1、5座、3期2、5座、天宇海6B、7B座、嵐岸5座、御龍山11座、新港城B、D、F、G、H、L、R座共7幢大廈、星漣海3A座、晉名峰B座、沙田第一城1、6、15、19、27、29、49、50座共8幢大廈、泓碧5座、海典灣1、2座等。

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淘大花園多5座上榜

觀塘區則新增216幢，包括凱滙3、5座、安泰邨勇泰樓、和泰樓、居泰樓等共十幢大廈、德福花園G、H2、O、P、S、T、U座、曦臺1座、淘大花園B、C、L、O、S座、滙景花園3、4、8、15、17座、觀月．樺峯、麗港城4、7、10座等共13幢大廈。

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新增大廈包括柴灣已婚警察宿舍2座等21幢紀律部隊宿舍

新增確診大廈當中，包括了21幢紀律部隊宿舍及6幢酒店，新增紀律部隊宿舍包括柴灣已婚警察宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍1、2座等；新增酒店分別為諾富特東薈城酒店、九龍海逸君綽酒店、海澄軒海景酒店、海灣軒海景酒店、香港W酒店、香港旺角希爾頓花園酒店。