確診大廈︱增2401幢涉凱滙、加多近山等豪宅　海灣軒海景酒店上榜

衞生署今晚（12日）更新確診大廈名單資料庫，共有10,730幢大廈，2,401幢為新上榜或再有新個案，18區當中以元朗區新增267幢最多，其次沙田區新增236幢大廈，而觀塘區則新增206幢。



今日的新上幢大廈當中亦包括不少豪宅，例如My Central、加多近山、太古廣場栢舍、寶翠園3座、Grand Yoho 1、3、8座、Park Yoho Genova 15A座、嵐岸5、7座、帝堡城1、2、7、8座、凱滙2座等。



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My Central、太古廣場栢舍有居民染疫

根據今日的確診大廈名單，名單上共有10,730幢大廈，2,401幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括了My Central、加多近山、太古廣場栢舍、寶翠園3座、帝景園2座、泓都1、2座、豫苑1座等。

天水圍Wetland Seasons Park有6幢上榜

18區當中，以元朗區新增最多，有267幢，包括：Grand Yoho 1、3、8座；Park Yoho Genova 15A座；Wetland Seasons Park 2、3、17、20、22、23座；俊宏軒1、2、3、4、6、7、10座7幢大廈；加州花園偉仕居、雅仕居；以及天頌苑頌映閣、頌月閣、頌棋閣等共十幢大廈。

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另外，沙田區亦增236幢，新增大廈當中包括名城1期3座、5座、2期2座、3期2座；名家匯2座；嵐岸5、7座；帝堡城1、2、7、8座、迎海；星灣御16座；銀湖．天峰5、6座；以及沙田第一城15、18、25座等共11幢大廈。

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觀塘區則新增206幢，包括Peninsula East 1座、凱滙2座、德福花園H、K、N、S2、S座、曦臺1座、淘大花園I、K、O、P座、麗港城3、6、10、11、15、18、22、23、25、27座等。

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28幢紀律部隊宿舍及5幢酒店有人染疫

新增確診大廈當中，包括了28幢紀律部隊宿舍及5幢酒店，新增紀律部隊宿舍包括順利紀律部隊宿舍2、3、6、7座；西九龍紀律部隊宿舍1、2座等；。新增酒店分別為港島海逸君綽酒店、海澄軒海景酒店、仕德福山景酒店、最佳盛品酒店尖沙咀及海灣軒海景酒店。