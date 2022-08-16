兩童染疫後危殆　劉宇隆：重症或有後遺　唔係有深切治療部就復原

本港近日相繼出現幼童染疫轉為重症的個案，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（16日）在電台節目指，一名27個月大的男童染疫後出現嘶哮症，昨日（15日）送院後醫護人士給予氧氣及藥物，情況仍未有改善，需轉院並入住深切治療部及插喉。

劉宇隆表明：「唔係有深切治療部就可以復原，愈重嘅病，復原機會愈低。」提醒家長若發現染疫兒童呼吸不暢順、有聲，要盡快求醫。他也呼籲家長盡早帶兒童接種新冠疫苗，期望在年底幼童接種率可達至5、6成。



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27個月大的男童仍留醫深切治療部 需要插喉

政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在電台節目表示，過去短短的周末已有兩名幼童染疫後危殆，其中27個月大的男童在周末前後發病，氣管腫脹發炎，呼吸不暢，送院後醫護人士給予氧氣及藥物，需要由仁濟醫院轉院至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，現時仍留醫深切治療部並需插喉。

他提到，過程中需要很多即時安排，包括轉院， 「如果（幼童）唔住市區，晚上急轉直下，係幾咁危險？」劉宇隆提醒家長若發現染疫兒童呼吸不暢順、有聲，玩耍時不想玩，甚或嘔吐，就不要再等，盡快求醫。

5歲9個月的大女童或有後遺症

劉宇隆也提到另一位染疫後轉為重症的5歲9個月大的女童目前仍然危殆，她有急性壞死性腦炎，腦部有壞死，坦言復原機會不高，很大可能會有後遺症。他怕藉此提醒家長，「唔係深切治療部就可以復原，愈重嘅病，復原機會愈低。」

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呼籲家長帶幼兒接種新冠疫苗 冀年底接種率達五六成

被問到兒童染疫出現重症的原因，劉宇隆坦言完整成因暫未掌握，相信有個人化原因，但認為現時唯一可做的干預是接種疫苗，「一針好過零針，兩針好過一針，三針好過兩針，呢個係無話可說。」他又按近日幼兒接種新冠疫苗的接種率作估算，預計年底接種率只達4成，呼籲家長盡早帶兒童接種，將年底接種率提高至5、6成。

至於家中有人染疫，是否應主動申請到隔離設施，以免令兒童有機會染疫，劉宇隆指要視乎家中環境，能否分隔感染者與未感染者，坦言都是「個人意欲」，不同家庭會有不同安排。

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