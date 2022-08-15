強制檢測｜涉65大廈將軍澳區及沙田區重災　維景灣畔、天晉II上榜

本港今日（15日）新增4,896宗確診個案，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈因有確診者居住上榜，涉及大埔太湖花園 12 座、屯門叠茵庭 6 座、九龍灣德福花園 S1 座及柴灣富怡花園 4 座等。

中產住宅林立的將軍澳區及沙田區屬重災區，連同污水檢測呈陽性名單計算，兩區內各有九幢大廈上榜，前者涉及維景灣畔 2 座、將軍澳中心 6 座、天晉 II 月鑽天(2A及 2B 座)等；後者則包括大圍顯徑邨顯祐樓、沙田沙角邨銀鷗樓及馬鞍山雅景臺 3 座等。



▼8月15日強制檢測公告▼



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將軍澳9幢樓上榜 涉富康花園、將軍澳中心等

上榜的65幢大廈中，九幢為西貢區將軍澳住宅，全港18區最多之一，包括富康花園 1 座、維景灣畔 2 座、翠林邨雅林樓、寶林邨寶勤樓、厚德邨德富樓、將軍澳中心 6 座；另區內有三幢大廈涉污水檢測結果呈陽性，須納入強檢名單，包括安寧花園 6 座、彩明苑彩松閣及天晉 II 月鑽天(2A及 2B 座)。

沙田區也有9幢上榜 涉禾輋邨、錦豐苑、水泉澳邨等

沙田區同樣有九幢大廈上榜，涉及大圍顯徑邨顯祐樓、沙田沙角邨銀鷗樓、沙田禾輋邨豐和樓、沙田康林苑海泓閣、馬鞍山雅景臺 3 座、馬鞍山頌安邨頌群樓、馬鞍山錦豐苑錦薇閣及馬鞍山利安邨利華樓；另沙田水泉澳邨明泉樓則因污水檢測結果陽性，居民同須接受強制檢測。

▼8月15日部份強檢大廈▼



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大埔太和邨、元朗洪福邨、油塘鯉魚門邨各兩幢大廈上榜

港島方面，則有五幢分佈於南區及東區的住宅上榜，分別是鴨脷洲利東邨東昇樓、筲箕灣東駿苑金駿閣、鰂魚涌寶利大廈、柴灣富怡花園 4 座及柴灣小西灣邨瑞隆樓。九龍區則以觀塘區佔多，共錄得五幢上榜大廈，包括秀茂坪寶達邨達康樓、觀塘月華街36號觀塘大廈、觀塘順安邨安頌樓、藍田康盈苑及藍田興田邨恩田樓。

值得注意的是，部分屋苑「打孖上」，即同一屋苑內共有兩幢大廈上榜，包括大埔太和邨福和樓及新和樓、元朗洪福邨洪昌樓及洪歡樓、油塘鯉魚門邨鯉生樓及鯉隆樓。

▼8月15日 污水監測呈陽性的將軍澳屋苑▼



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將軍澳天晉 II 月鑽天居民要快測又要核酸檢測

另外，政府今日公布西貢區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，民政事務處將向包括蔚藍灣畔、新寶城、海悅豪園、新都城第1及2期、君傲灣、天晉、天晉II、天晉IIIA、天晉IIIB及海天晉居民派發快速測試套裝，供自行檢測。

根據最新強檢名單所見，將軍澳天晉 II 月鑽天(2A及 2B 座)、聯同區內的彩明苑彩松閣及安寧花園 6 座，屬於污水樣本檢測呈陽性地點，須接受強制檢測。其餘因污水檢測呈陽性上榜大廈包括天水圍天盛苑盛匯閣及盛志閣、上水彩園邨彩華樓(1, 2 及3 座)及沙田水泉澳邨明泉樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月15日）▼



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政府明日（16日）將於洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於馬灣珀麗灣的流動採樣站將改設於第28座對出空地。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。