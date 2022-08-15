兒童醫院為6個月至3歲幼童接種科興　家長：確診童數增令人擔心

香港兒童醫院本日（15日）起提供為6個月至3歲幼童接種科興疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵今早到訪兒童醫院社區疫苗接種中心，視察幼童接種疫苗的情況。



兒童醫院行政總監李子良指自去年底至今年8月初，已有1.4萬宗三歲以下幼童確診個案，當中有2人死亡，33人仍然留醫。最近幼童確診數不斷增加，有陪同子女前來接種疫苗的家長表示有點擔心，望疫苗能保障子女安全。



+ 3

本日起兒童醫院疫苗接種中心同時提供科興和復必泰疫苗接種，楊何蓓茵視察後指，現場的安排和指示清晰，方便市民接種相應疫苗。

她又說，為了方便和鼓勵更多幼童接種疫苗，將下調到校接種計劃的人數門檻，由30人減至10人，重申最近幼童確診和出現重症的情況不斷增加，望家長不要遲疑，早日為子女接種疫苗。

兒童醫院開放6個月以上幼童接種科興疫苗的首日，黃小姐就帶同未滿三歲的女兒前來接種第一劑疫苗，她表示知道年齡下放後就決定為女兒預約，能夠提早接種疫苗讓自己更安心。最近不斷出現幼童染疫嚴重個案，她表示有點擔心，但現時能夠接種疫苗，希望疫苗能保障自己的女兒。被問到是否有考慮等待兒童用的復必泰疫苗，她指自己沒有考慮太多，並認為科興疫苗對幼童較溫和。

▼博愛醫院天水圍醫院糖尿病示範遙距診症的流程▼

