新學年逾4萬境外新生　議員促增來港易名額　用閒置隔離施設檢疫

新學年將至，立法會議員（選委會）周文港今早（16日）在電台節目指，收到八大校長會的反映，指今年有逾4萬名來自海外及內地的新生，當中相當一部份學生來港有困難。周文港建議，港府應增加「來港易計劃」名額至與「回港易計劃」看齊。



另外，由於檢疫酒店房間不足應付外地學生需求，他提議政府啟用現時閒置、分別位於的新田及港珠澳大橋香港口岸人工島的隔離施設讓他們接受隔離，短暫解決外地學生需要的同時，也可避免加劇檢疫酒店房間供應緊張的問題。



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立法會議員周文港指，近日收到八大校長會的反映，今年有逾4萬名境外新生來港讀書，包括近3萬名內地生，及1.2萬名海外學生，有相當一部份學生來港有困難。他續解釋，「3+4」方案實施後，檢疫酒店的流轉率快，但佔用率無減，加上近日出入境量都有所增加，要預約到檢疫酒店仍然不易。

現時在「來港易計劃」下，非香港居民如在入境香港當天或當天之前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的其他地區，以及風險地區，可在網上預約後，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸免檢疫來港，但兩個陸路口岸每日名額為1,000人。

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倡增來港易名額與回港易名額看齊

他指出，相關計劃名額不足，建議與「回港易計劃」看齊，增至分別3,000人及2,000人，若然可以擴展至機場使用會更好。他又認為，來港易的適用範圍應調整，只要申請人是從內地低風險地方來港即可申請。

建議用閒置隔離施設供境外學生隔疫

另外，周文港建議政府啟用現時閒置、分別位於的新田及港珠澳大橋香港口岸人工島的隔離施設讓他們接受隔疫，短暫解決外地學生需要的同時，也可避免加劇檢疫酒店房間供應緊張的問題。

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