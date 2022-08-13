檢疫3+4｜今增29宗輸入個案流入社區始驗出陽性　另多三病人離世

香港疫情持續，今日（13日）新增3宗死亡個案，死者年齡介乎85至91歲，當中兩人未打滿三劑疫苗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，BA.4/5變異病毒株個案正上升，呼籲市民盡快接種疫苗。



政府早前宣布縮減酒店檢疫期，由7日變成「3+4」、即3日酒店檢疫和4日居家隔離。張竹君表示，今日新增的160宗輸入個案中，從社區檢測中心發現29宗個案是在檢疫期第4至第7日內驗出陽性。



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新增三宗死亡個案兩人未打齊三針

今日新增3宗死亡個案，當中一名為91歲女病人，已接種4針疫苗，本身有腎病，7月18日有咳、無胃口等病徵，資料顯示並無求醫，於7月24日住所強檢時發現確診，CT值24.7，入醫院接受治療，有開口服藥，之後情況開始穩定，連續兩日快測陰並於7月31日出院，到8月12日差不多2星期後，被家人發現她在家中暈倒，到急症室時已無生命表徵，目前並不清楚離世原因，將交由死因庭跟進。

第二位離世病人為85歲女性，無疫苗接種紀錄，曾經中過風、有柏金遜症，7月24日快測陽性，翌日到私家醫院求診並有開抗病毒藥，26日因感到疲倦再到公立醫院求診，入院後一直檢測都為陽性，8月11日呼吸轉差，要高氧份氧氣加抗生素治療，延至昨日因肺部問題離世。

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第三位離世病人為85歲女性，本身血壓高、糖尿、血脂高，7月24快測陽，並無呈報，7月28日因胃口差、喉嚨痛，到醫院求診，發現血糖低、心率不正、呼吸急促、血氧量跌，轉入內科接受治療，住院時併發心臟病發，情況不理想要呼吸高濃度氧氣，至昨日離世。

變種病毒BA.4/5比例升至18.9% 張竹君：或與全球一樣成香港主流

張竹君指懷疑變異病毒個案持續上升，變異病毒株BA.4和BA.5的懷疑個案上升至18.9%，而BA.2.12.1則佔8.1%，根據世衞和其他國家的情況，BA.5變異病毒有機會成為全球主流的新冠肺炎病毒株，香港亦不例外。她又指市民需留意BA.5的傳播性比以往的病毒高，現時主流疫苗能夠減輕變異病毒所帶來的重症和死亡風險，呼籲市民盡快接種滿三劑疫苗。

酒店檢疫期改3+4，提早離開酒店人士將獲發黃碼。（資料圖片/孔繁栩攝）

今增160宗輸入個案 近2成屬改3+4後「走漏」入社區個案

政府早前宣布縮減檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，3日酒店檢疫和4日居家隔離。張竹君表示，今日新增的160宗輸入個案中，從社區檢測中心發現有29宗個案是在檢疫期的第4至第7日內確診，即相關人士已完成酒店檢疫。張又指，扣除懷疑復陽個案後，大約佔輸入個案的20%。

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