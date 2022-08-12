檢疫3+4︱機場今精簡檢疫流程　95%人50分鐘內完成　一類人要多等

政府今（12日）起放寬檢抵港檢疫方案至「3+4」，即3日指定酒店檢疫4天居家醫學監察，並在機場實施精簡檢疫檢測流程，配合從海外地區或台灣來港的人士須在登機前預先在網上完成衞生署的健康申報。政府表示，精簡流程首日至今午12時，9成半抵港人士均可在五十分鐘內完成入境檢測、檢疫和入境清關手續，據機管局實地觀察，大部份抵港人士可在落機後一兩小時內乘搭點對點交通離開機場前往指定檢疫酒店。



不過，約一成多人因其酒店預訂資料未能經系統確認等因素，其健康申報資料未獲確認而變為粉紅色健康申報二維碼，須完成採樣後需要前往機場中場客運廊進一步確認相關文件，完成後方可繼續辦理入境清關。



抵港人士落機後即時生成健康申報二維碼進行登記

政府表示，新安排下今日起抵港的人士在落機後，會即時以其完成健康申報後生成的健康申報二維碼進行登記，直接於一號客運大樓抵港層接受核酸檢測及快速檢測採樣，較過往需要前往設於機場中場客運廊的臨時樣本採集中心接受檢測更便捷。

抵港人士如經網上健康申報系統成功確認相關呈交資料，將獲發綠色健康申報二維碼，扺港落機並登記檢測後，系統會隨即以電子方式向他們發出檢疫令、醫學監察通知書、疫苗接種紀錄及臨時「疫苗通行證」二維碼。

酒店預訂等資料未獲確認將發粉紅色二維碼 須進一步確認

該些持綠色健康申報二維碼的人士在完成採樣後便可直接前往辦理入境清關手續及認領行李，如抵港人士健康申報資料未獲確認，例如其酒店預訂資料未能經系統確認等，將獲發粉紅色健康申報二維碼，他們完成採樣後需要前往機場中場客運廊進一步確認相關文件，完成後方可繼續辦理入境清關。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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大部份人兩小時內可上車往檢疫酒店

政府稱，據今早實地觀察，絕大部分抵港人士均持綠色健康申報二維碼，只有約一成多抵港人士持粉紅色健康申報二維碼，持綠色健康申報二維碼的抵港人士均順利在完成採樣後直接前往辦理入境手續，並在認領行李及經確認快速抗原檢測陰性結果後離開行李認領大堂，整個流程所需時間中位數線30分鐘，9成半人可在50分鐘內完成，大部份抵港人士可在落機後一至兩小時內乘搭點對點交通離開機場前往指定檢疫酒店。