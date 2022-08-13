3+4檢疫｜盧寵茂稱政府非放鬆躺平　視乎數據及疫情考慮0+7

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排由7日酒店檢疫，改為「3+4」、即3日酒店檢疫及4日醫學監察，抵港將獲發黃碼，不能進入疫苗通行證下需主動查稽的處所。醫務衞生局局長盧寵茂今早（13日）在電台節目指，知悉坊間有提議「0+7」方案，即完全免去酒店檢疫，但他稱疫情尚未過去，現時出現反彈，個案數字及近期入院數字均上升，認為現時「不可隨隨便便放晒」，現屆政府並不考慮「躺平」，負責任的做法應該是視乎數據、疫情發展、公營醫療系統壓力等循序漸進調整防疫安排。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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會考慮「0+7」但要視乎科學數據、疫情發展

盧寵茂在電台節目指，從海外及台灣抵港人士檢疫安排由7日酒店檢疫改為「3+4」方案，「其實三加四都係七」，認為相關調整並非放寬、躺平，只是以較低成本達到防疫效果。

他續指，現時疫情反彈，個案及近期入院數字均上升，對醫療系統已造成壓力，認為「不可隨隨便便放晒」，較負責任的做法應該是視乎科學數據、疫情發展、公營醫療系統壓力等循序漸進調整安排。對於坊間提議的「0+7」方案，當局會按上述考慮進一步調整，但難言時間表。

有外傭僱主在節目上指，希望當局可提供彈性、人性化處理，讓外傭僱主選擇外傭留在檢疫酒店7日，盧寵茂指在安排上有難度，因檢疫酒店安排不存在彈性，入住人士將限制出行。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監察。

紅黃碼問題或涉個別資料有「BUG」無法比對

至於安心出行的紅黃碼，盧寵茂指新技術使用初期難免會有問題，相信大眾能理解，在使用上除了市民要將安心出行程式更新，處所也需更新驗證二維碼掃瞄器，相信部份問題是與未更新有關。他指，個別資料或有「BUG」以致無法比對，但市民遇上這些問題，可與相關部門人員聯絡，已有途徑可解決。

醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片）

黃碼人士可戴口罩上班 不可除口罩光顧

持黃碼的人士現時不能進入疫苗通行證下需主動查核的處所，但處所員工則可上班，盧寵茂解釋經3日酒店檢疫，檢疫人士的感染風險與社區內的人相約，現時規定容許他們有低風險活動，但因以往不少傳播均因口罩未戴好或除口罩，所以黃碼人士不能以顧客身份到餐廳或酒吧進食會除口罩；但可以員工身份，戴著口罩上班，並需單獨用膳。盧寵茂特別提到，因聚餐或聚集活動有傳播風險，黃碼人士不應參與。

當局正按風險檢討表列處所名單

近日有展覽界建議政府放寬讓黃碼人士參與展覽，盧寵茂回應指當局已就表列處所名單作檢討，同時會考慮不同業界的訴求，但考慮時主要視乎該些活動或業界有無傳播風險，能否調整都是視乎有沒有數據證明風險低。

料「「3+4」方案令抵港人士增加60至80%

機場昨日已實施精簡檢疫檢測流程，當局指95%抵港人士可在50分鐘內完成入境檢測、檢疫和入境清關手續。盧寵茂指，到機場視察後認同有不少地方可改善，也預計「3+4」方案下，抵港人士可增加60至80%，所以相當關注相關流程。

盧寵茂稱，現時旅客在登機前往香港前，要在網上進行健康申報，昨日逾85%的旅客申報後均獲綠免健康碼，抵港後可使用綠免通道，節省不少時間。不過，仍有逾一成的旅客在申報時或填錯資料，獲發粉紅色碼，到港後要多花時間重新核對資料。他據醒來港旅客在填寫申報時要提供準確資料。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

