疑被新相識地盤工強姦　事主同意被告多番示愛　問「幾時俾佢」

地盤工涉強姦剛相識的婦人案，今（16日）在高等法院續審。辯方盤問事主時指，被告當時想她發展，案發前多番在訊息中示愛，包括稱「怎麼滿腦子都是你，怎樣辦？」。此外，被告曾在X住所晚膳後，坦言喜歡X，並問「幾時俾佢」，意指兩人發生性行為。X都同意，當時亦有回應「睇你表現」，並指要順其自然，約需時三個月。惟X庭上亦指，被告當時常講此話題，「講到我都反感」。



被告李景豪，案發時38歲，報稱地盤工人。他被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X(案發時39歲)。

辯方指，X的丈夫已有另一家庭，而一名朋友稱要介紹男友予X，X因此透過朋友認識被告。兩人於2020年11月26日開始對話，並於晚上到X住所時，當時X開心。X庭上同意。

被告多番在訊息示愛

惟X指被告於同月27日晚上不請自來，對他非常反感。她解釋，她當時感疲倦和不適，但被告帶同菜到來，並為X的兒子煮飯。X見對方出於好意，遂讓對方在她家晚膳。

惟辯方又指，被告於同日已在訊息中表示，將會稍後到X的住所，並提及煮酸菜魚。此外，辯方亦讀出兩人當天的訊息，包括被告表示「怎麼滿腦子都是你，怎樣辦？」和「一天到晚24小時都想著你」。X庭上承認，被告在26和27日多番示愛。

X亦承認和被告晚飯後聊天，對方坦言喜歡X，並問及「你幾時俾佢」，意指兩人發生性行為，而X當時回應「睇你表現」，並指要順其自然，約需時三個月。惟X指，被告當時常講此話題，「講到我都反感」，又指自己尚未準備好和被告進一步發展男女關係。

案件明續。

案件編號：HCCC202/2021