九巴六月曾揚言停購柴油巴士　昨「轉軚」招標增購100部2024到港

九巴今年新引入單層電動巴士，更曾表示對電巴營運充滿信心。今年6月九巴更指，除非電巴配套未能配合，否則九巴將停止購置傳統的柴油巴士。

不過九巴停購柴油巴士計劃，或已悄悄押後實行。九巴昨日（15日）於官網發出招標公告，有意購入100架達歐盟6型排放標準的雙層巴士，交付日期為2024年第一季。消息一出，九巴被質疑「彈弓手」，與早前所指「將停止購置傳統的柴油巴士」說法有出入。



九巴回覆《香港01》查詢時承認，因應最新全球物料供應、本港營運環境，加上考慮到九巴已採購的52部雙層電動巴士，目前尚未抵港投入服務，為確保穩定可靠的巴士服務，故作出有關招標邀請。九巴又強調，爭取2040年全面使用新能源巴士的目標不變，亦會同步繼續購入電巴。



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網上流傳的九巴招標公告於昨日(15日)發出，公告指出九巴有意採購達歐盟6型排放標準，已組裝完成的雙層冷氣巴士。公告中又提到，九巴有意購入的車輛數量約為100架，並於2024年第一季交付。

九巴招標公告公告於8月15日發出，上面指九巴有意購入已組裝完成的歐盟6型冷氣雙層巴士。

翻查過去報導，九巴曾表示電動巴士的運作暢順，決定開始停止購入傳統的柴油巴士，並預告今年付運到港的柴油巴士，很有可能為九巴車隊最後一批柴油車。九巴助理總監（傳訊）林子豪，於今年6月出席傳媒茶聚時曾指，電巴的表現「畀到我哋（九巴）好好信心」，當時他指，除非電巴配套如充電設備等未能配合，九巴將停止購置傳統的柴油巴士，相信可於2040年，將全線車隊提升為新能源巴士。

《香港01》就恢復採購柴油巴士一事向九巴查詢，九巴承認近日發出相關採購公告。九巴解釋，因應最新全球物料供應、本港營運環境，加上考慮到九巴已採購的52部雙層電動巴士，目前尚未抵港投入服務，為確保穩定可靠的巴士服務，故作出有關邀請。九巴又強調2040年爭取全面使用新能源巴士的目標不變，亦會同步地繼續購入電巴。

關注組織質疑電巴目前未能完全滿足服務需求

民間關注組織「公共運輸研究組」主席韓家謨表示，九巴兩個月前指出停止購入傳統柴油巴士時，前提是要電巴「配套成熟」。現時情況顯示，電巴明顯未能完全滿足服務需求，而在香港運作的電巴普遍都有續航力不足的問題。

韓續指，九巴現階段已引入的電巴多為單層，載客量而言較雙層巴士少，難應付本港的需要。對於九巴2040年全面使用新能源巴士的目標，他認為，在公共交通服務引入新能源車，雖然是大勢所趨，但仍要視乎電巴技術的發展，預計要於2040年達成有關目標存在挑戰，可能要延遲數年。

▼６月19日 首輛雙層電動巴士投入服務▼

