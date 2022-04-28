電動巴｜九巴購42部比亞迪雙層電巴　設計圖首曝光同樣採用青綠色

本港巴士服務正步向電動車時代。九巴於本周一（25日）安排內地比亞迪生產的純電動單層巴士投入服務，更預告將會從兩間生產商，購入52輛電動雙層巴士，預計明年付運，其中42部由比亞迪生產。

九巴今日（28日）首度公開比亞迪雙層電能巴士的設計圖，該款雙層電巴外觀與日前啟航的單層電巴相似，同樣採用青綠色設計。



九巴發布一張比亞迪雙層電動巴士設計圖。（九巴提供）

九巴早前購買了42部比亞迪雙層電動巴士，最新曝光的設計圖可以看到，車身與單層電巴一樣，車身同樣以青色為主色。九巴曾介紹單層電巴的青色為「電光綠」。根據九巴資料，未來引入的比亞迪雙層電巴車長12米，預計可以載115人，續航力約320公里，約402匹馬力。

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九巴另外向英國亞歷山大丹尼士購入10部雙層電巴，在載客量及馬力上都較比亞迪雙層電巴高，預計可載120人及有約256匹馬力，不過續航力稍低，有約300公里。

九巴亦透露，該款英國雙層電巴會如現時部份雙層巴士一樣，裝有車頂太陽能板，可供電予巴士設施使用。九巴表示，期望於2050年可以將全線車隊，提升為新能源巴士，達至零排放。

另外，城巴早前亦購入威馳騰雙層電巴，為全港首架，城巴預告明天將啟用。