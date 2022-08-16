光顧按摩院涉賣淫　蔡展鵬稱曾4、5次去Viet Spa　但無接受性服務

警務處國安處首任處長蔡展鵬疑曾光顧的按摩院，涉有提供色情服務案今（16日）在東區法院續審，涉案被告被裁表面證據成立，辯方下午傳召蔡展鵬作供。以辯方證人身份作供的蔡透露，警方於去年突擊進入Viet Spa時，他正與一名女子身處在該Spa的一間房間內。他亦透露自己以往去過4至5次Viet Spa，但強調沒有接受過性服務。蔡展鵬作供約15分鐘，而控辯雙方亦舉證完畢，案件押後至9月23日進行結案陳詞。



高級助理警務署長蔡展鵬供稱，他現任職人事及訓練處處長，案發時為國安處處長。蔡同意，警方於2021年3月19日當天突擊進入Viet Spa時，蔡正與一名女子身處在該Spa的一間房間內。被問及過去曾否前往Viet Spa ，蔡表示過去曾去過，大約共去過4至5次。蔡憶述，他首次光顧Viet Spa 是在2020年中，案發前一個星期亦曾光顧過。而他每次去均沒有挑選女按摩師，每次的按摩師都不一樣。

蔡供稱未曾有人在Viet Spa 聲稱可以提供性服務

蔡續指，他每次到Viet Spa 均會到一間房間內接受同一樣服務，且有一名女子與其共處一室。至於案發當天該女子之前有否見過，蔡則表示「唔太清楚」，又指該女子並沒有在任何時間聲稱可以提供性服務，Spa內其他女子亦然。蔡另指，他過去每一次光顧均是在約一小時內結束，過去亦不曾有人表示可提供性服務，在Spa的內部及外部亦沒有看到任何與提供色情服務相關的事物，而蔡自身亦不曾接受過任何色情服務。辯方其後強調，所謂色情服務包括任何磨擦性器官服務，蔡同樣表示沒有，並自言相信Spa並沒有提供任何性服務的可能。

蔡之後接受控方盤問表示，他當天是以個人身份到訪Viet Spa ，與其職務身份無關，事前對於涉案掃黃行動不知情及沒有控制權。蔡亦同意，他在到訪該Spa前，無任何方法可確認該地是否有牌照，而他對該Spa的認知及相信均是基於個人判斷，其觀察亦只限於該Spa的公眾區域及其所到房間。蔡對於其他按摩師所提供服務不知情，他並不認識場所內的管理人或員工。

四名被告：女按摩師李亦晴(36歲)、無業女子元秋香(34歲，越南籍)、女按摩師張明芳(35歲)，及無業男胡炳雄(61歲)。3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，即分別於2020年11月5日、2021年3月19日在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓的VIET SPA；李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控於於2020年10月28日至2021年3月19日在同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

案件編號：ESCC 1161/2021