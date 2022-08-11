蔡展鵬光顧按摩院涉賣淫　警稱7號房疑見蔡　當時房內有1男1女

警務處國安處首任處長蔡展鵬疑曾光顧的按摩院，涉提供色情服務案，今（11日）在東區法院續審，在行動中有份拘捕案中被告的警員作供，他被辯方盤問時，承認在按摩院的7號房中，見到有一男一女在房，男的是一名姓蔡的高級男警官，但他稱當時未能百分百確定該警官的身份，只記得曾在新聞畫面和警隊網頁見過他，而該警官並非該次喬裝掃蕩行動的成員。



在7號房見1男1女

警員陳曉斌供稱，他在行動中負責拘捕次被告元秋香（34歲）。陳被辯方盤問時，承認在2021年3月19日於按摩院作拘捕行動時，他有走入按摩院的其他房間查看，並在「7號房」發現一男一女，包括姓蔡的高級男警官，以及洋名「Jessica」的女子朱小娟（譯音）。陳說，當時「未能100%肯定」該警官的身份，只認得曾在新聞畫面和警隊網頁見過他。

未查蔡身份證亦未記錄事件

陳在盤問下承認，當時知道對方是國安處處長，沒有向「蔡先生」查問或檢查他的身份證，亦沒有在記事冊記下事件，因他認為事件與調查無關，且他與蔡的接觸亦非常短暫，但有即時通知了案件主管，並交上級處理。

辯方指蔡曾大叫但陳否認

辯方律師卻指，當日陳敲7號房的房門時，數分鐘後才有人開門，房內並有一名女按摩師，但蔡隨即關門，又待數分鐘後，有人敲門著蔡離開，蔡表現憤怒及曾向警員大叫。陳否認說法，並稱敲門後很快有人開門，而「蔡先生」亦表現平靜。

四名被告：女按摩師李亦晴(36歲)、無業女子元秋香(34歲，越南籍)、女按摩師張明芳(35歲)，及無業男胡炳雄(61歲)。3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，即在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓的VIET SPA；李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控在同一期間同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

案件明續。

案件編號：ESCC 1161/2021