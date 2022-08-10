蔡展鵬光顧按摩院涉賣淫　放蛇警問服務獲介紹紅牌　沒見到高階警

警務處國安處首任處長蔡展鵬疑曾光顧的按摩院，涉有提供色情服務案今（10日）在東區法院續審。另一名放蛇警員出庭作供，他稱曾在接受首被告的按摩服務時，曾打探按摩店內是否有其他女子會提供色情服務，首被告答：「呢度嘅收費全部都喺咁樣。」之後更為警員介紹院內的「紅牌」LV，並著警員下次可試。辯方盤問時指，警方在行動前後及期間，有否提及到一名男子，及有否在現場見到一名非常高級別的警務人員（Very high rank police officer），放蛇警均表示沒有。



次被告開門後謂入房先揀女

警員林晟供稱，他在2020年11月的首次行動時，有見到另一名進行喬裝行動的偵緝警員郭建燊。林則於下午2時許喬裝成客人到該位於灣仔的按摩店，他指Sasa （次被告元秋香）開門，並向他說：「入房先，入房先揀女。」林到房間內洗澡，Suki （首被告李亦晴）入房，並叫林趴在床上，取走其圍在林下半身的毛巾，為他按摩約40分鐘，Suki問：「今日想玩咩啊？」林選擇了手淫服務，當Suki用按摩油按其大腿內側約20秒，並表示將開始服務時，林即假意「太攰」下次再玩。

打聽服務獲介紹紅牌

林之後向Suki打探道：「喺咪其他女都有呢啲服務？」Suki說：「呢度嘅收費全部都喺咁樣。」Suki收取林的500港元後，又帶他到茶水間，並向林介紹另一名女子稱：「佢叫LV，佢喺呢嗰場嘅紅牌嚟㗎。」又言：「下次試下佢？」林回答說好。

搜查行動當天獲第三被告接待

林另有參與去年3月的喬裝行動，當日他去到按摩院，由Anna （第三被告張明芳）負責接待他。林趁洗澡前，偷偷將消息通知在附近一帶候命的同僚。Anna 之後入房，用毛巾幫林抹背後為他按摩。此時有人突拍門，並說：「警察！開門！」Anna聞言謂：「死啦！係警察啊，快啲著番衫！」之後警員便入房。

四名被告：女按摩師李亦晴(36歲)、無業女子元秋香(34歲，越南籍)、女按摩師張明芳(35歲)，及無業男胡炳雄(61歲)。3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，即在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓的VIET SPA；李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控在同一期間同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

案件編號：ESCC 1161/2021