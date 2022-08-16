疫情｜增11人離世　5歲女童仍危殆　27個月大男童轉穩定續留PICU

第五波疫情持續，今日（16日）新增5,162宗陽性，另再多10人死亡，涉6男4女，其中一名患肺癌及正接受化療的60歲男子，8月11日在家中快測陽性後，未有求醫及呈報個案。8月14日前往急症室求醫並留院接受治療，同日離世。



同時，今有一宗法醫呈報死亡個案，涉及一名本身無長期病患86歲老翁，他8月4日被家人發現在家昏迷，救護員到場後證實死亡。法醫已為其進行臨床解剖，肺組織經化驗後，證實為陽性。



至於一度危殆的27個月大染疫男童，最新已無需使用呼吸機，可自行呼吸，情況由危殆轉穩定，但仍在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部（PICU）留醫。至於先前確診的5歲9月大女童仍然危殆，現時在PICU留醫。其11歲胞姐繼續在屯院兒科病房，情況穩定。



▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，8月14日3歲以下有22名幼童入院，3至11歲有17名兒童入院，12至19歲有3名兒童入院，20至59歲入院人數為30名，大於60歲的入院人數為158名。劉指出，3歲以下幼童入院個案呈上升趨勢，嚴重及危殆個案亦有所增加，呼籲家長帶小孩盡快打針。

11名死者8人未打齊針

劉表示，現時有1,813位確診病人留院，新增254名確診留醫病人。而過去24小時有10名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，包括六男四女，年齡介乎60至97歲，其中兩人來自院舍，其中七人未打齊三針。

另有一宗法醫呈報的死亡個案，涉及一名86歲男性，本身無長期病患，已打一針。最近因髖關節骨折，過去數月在家中卧床。8月4日被家人發現在家昏迷，救護員到場後證實死亡。法醫已為其進行臨床解剖，肺組織經化驗後，證實為核酸陽性。

60歲肺癌男病人快測陽性沒呈報 送急症室同日死亡

部份醫管局呈報死亡個案詳情

．60歲男子：本身有肺癌，正接受化療，已打三針疫苗。8月11日在家中快測陽性，當時出現咳嗽、喉嚨有痰及呼吸不順，但沒有向衛生署呈報個案，亦沒有求醫及服用新冠口服藥。後來病情漸趨嚴重，8月14日到北區醫院急症室求醫，即日被收入院接受治療。惟因本身患有肺癌，加上患上新冠肺炎，同日不治離世。

．88歲女子：本身有不同長期病，包括糖尿病、高血壓、血脂高及有中風紀錄，已打兩針。7月23日快測陽性，她曾服用新冠抗病毒藥，8月2日快測已轉陰，惟仍有不適症狀，包括發燒、咳嗽及喉嚨有痰，8月5日因有不適前往私家醫院求診，當時檢測陽性，CT值為27。病人被轉介至律敦治醫院急症室留醫，病人當時出現呼吸困難、缺氧情況，故被送院治療，院方處方瑞德西偉予病人，惟病人情況持續轉差，昨日不治離世。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有1,813位確診病人留院，新增254名確診留醫病人。過去24小時有10名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世（資料圖片）

．97歲男子：本身患皮膚癌，曾做手術，已打兩針。8月11日檢測陽性，無即刻求醫，8月4日到指定診所求醫，當時有咳嗽及喉嚨有痰，同時出現心臟衰弱情況，被送往東區醫院治療。院方為其處方瑞德西偉等藥物，惟昨日不治離世。

．96歲女子：懷疑患有肺癌，沒有接種任何疫苗。出現呼吸困難的幾日後前往急症室求醫，並留院醫療。入院後血含氧量低，院方已即時處方相關藥物，惟昨日不治離世。

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醫管局籲高危人士檢測陽性應立即求醫

劉家獻表示，如病人正服用化療藥，而自身免疫力低，希望這類病人發現檢測陽性後立即求醫，服用新冠口服藥可減低死亡重症風險。他提醒，60歲以上長者無論有否打針，只要檢測陽性，並前往指定診所、遠程醫療視像診症或特定私家醫生求醫，皆會處方新冠口服藥。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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不過，他指，有時病人服用新冠口服藥後，雖能舒緩病徵，若病人仍有病徵，亦應盡快求醫：「唔好以為我哋不斷呼籲大家攞新冠藥食，食咗就可以好穩陣喺屋企，不是的，都要留意病徵，度住體溫、血氧。」

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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入院數再增將啟動第三階段增病床計劃 非緊急服務受影響

劉家獻又指，連續一周每日新增的入院個案逾200宗，形容數字非常高。擔心入院人數上升對公立醫院病床及醫療人手構成壓力，非緊急服務無可避免會進一步受影響，並要縮減服務。若疫情持續惡化，將啟動第三階段增病床計劃，2,500至5,000張病床將預留接收新冠病人。