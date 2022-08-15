疫情｜海南「懇請」江蘇政府放行航班：拒收滯留旅客將上報國務院

內地多地疫情反彈，重災區海南有約15萬遊客因疫情封控滯留，涉及江蘇、上海、四川、湖南等多個省市。惟因客機不足及省市協調問題，旅客難回家。

網上周一（15日）流傳一份政府文件，顯示海南省致函江蘇省政府，表明若繼續拒收滯留旅客，將上報國務院，「懇請貴省緊急協調有關城市放行航班並將協調結果反饋我省」。



美國媒體《自由亞洲電台》報道，這份文件題為《關於緊急協調放行航班的函》，顯示由海南省人民政府周日（14日）向江蘇省人民政府發出。文件中，海南省政府表示，因江蘇省部分城市不願接收滯留旅客，導致航班無法起飛，大量滯留旅客聚集在海口機場，提到「懇請貴省緊急協調有關城市放行航班，並將協調結果反饋我省。」

文件引述國務院早前下令的《關於做好滯留海南旅客返程工作的通知》，指各省應加強與海南省銜接和配合，接收符合返程標準的滯留旅客，不得限制航班架次和旅客數量，確保滯留旅客順利返程等。

內地媒體《鳳凰網健康》報道指，已致電江蘇省政府，值班人員證實確有此函，但並非江蘇不接收，被限制的航班為臨時增加的班次，人員組織上存在問題，所以未能起飛，又稱「我們正在處理了」。

《自由亞洲電台》報道指，各省市處理的方式各有不同，江蘇南京市、無錫市、常州市都制定了明確接收滯留旅客回程的計劃安排。 雖然國務院下令，不過省市在執行過程中出現了一些阻力，甚至「踢皮球」的現象，這才讓海南政府無奈向江蘇政府發出了這封「特急」函件，甚至明確表示可能將報告國務院。

報道提到，因海南疫情管控升級，許多遊客滯留。由8月1日至13日，海南省疫情累計報告7739宗本土感染病例，目前滯留海南的省外遊客約15萬人。截至周六（13日），海南當局已安排包機56架次，共計保障滯留旅客返程8835人，目的地省市包含陝西、上海、四川、湖南、廣東、江蘇、湖北、浙江、山東。

自8月1日起，三亞市通報首宗本地個案，海南省將本輪稱之為「0801」疫情。經流行病學調查和病毒基因測序分析，發現引起「0801」疫情的是Omicron BA.5.1.3，為內地首次檢出此變種病毒。

屬於海南省地級市的三亞市及儋州市，先後宣布實行臨時性全域靜態管理。6日清晨6時起，三亞市實行臨時性全域靜態管理嚴格限制人員外流，非必要暫不離開三亞；7日清晨6時起，儋州市宣布實行臨時性全域靜態管理；萬寧市宣布，7日下午1時實行臨時性全域靜態管理。

有旅客成功登機飛離海南。（微博＠蔓越小莓）