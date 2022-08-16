夫婦涉合力強姦菲傭　事主否認說謊　反問：點解佢哋要強姦我？

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（16日）在高等法院續審。辯方續盤問事主時指，X的說法出現多個版本，如女被告於什麼時候摸事主的胸。事主承認說法有出入，但否認說謊，反問「點解佢哋要強姦我？」



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，她亦被控非禮X（案發時約30歲）。

辯方指女被告目睹X被男被告餵食 不友善地問X「like him? like sir?」

次被告的代表大律師盤問時指，X的書面供詞和庭上作供有出入，包括她在書面供詞稱，自已遭女次被告摸胸，發生在女被告替男被告口交前，但庭上則稱她被男被告強姦時，發生此事。X庭上指，摸胸發生口交前。

X庭上否認辯方所指，自己一邊作供，一邊虛構故事。她承認說法有出入，但否認說謊，反問「點解佢哋要強姦我？」

辯方又指，女被告曾目睹X被男被告餵食，不友善地問X「like him? like sir?」，而X當時笑而不答。X庭上否認。

案件編號：HCCC134/2020