牙醫荒｜診金貴基層睇牙難　通宵排街症長者：一年唔食飯都睇唔好

政府衞生署僅設有11間牙科診所提供牙科街症服務，不少市民要排通宵取籌睇症。有剛退休的基層婆婆指，牙科診金昂貴，現時「甩晒牙」的她慨嘆：「一年唔食飯啲錢都睇唔好。」她又謂，即使有醫療券，都不足訂造假牙。香港社區組織協會認為，現時牙科服務供不應求，政府可考慮聘用註冊牙科衞生員或治療師進行簡單工作，例如洗牙檢查。



有社區組織認為，現時牙科服務供不應求，政府可考慮聘用註冊牙科衞生員或治療師進行簡單工作。(資料圖片)

2000元醫療券幫助有限 長者：造假牙要2萬蚊

剛退休的郭婆婆今日（17日）在電台節目指出，牙科收貴高昂，年輕時沒有求診，現時「甩晒牙」，她慨嘆：「影張相檢查都500幾蚊，低收入又無津貼，一年唔食飯啲錢都睇唔好。」郭婆婆稱曾通宵排街症，但十分麻煩，醫療券2000元亦沒有太大幫助：「造假牙要2萬蚊，醫療券幫得啲乜？」

目前僅有11間政府牙科診所提供牙科街症服務，不少市民要排通宵取籌睇症。（資料圖片）

僅11間政府牙科有街症 社協：9成基層長者沒檢查牙齒

政府衞生署僅設有11間牙科診所提供牙科街症服務，社區組織協會幹事連瑋翹稱，本地牙醫人手不足，導致收費過高，社協調查顯示，九成基層長者沒有牙科檢查，他指現時公共服務供應不足，不少長者會在凌晨排隊取籌，但牙科診所沒有補牙及造假牙服務，即使申請關愛基金亦有很多限制，在75歲後才可再次申請，其間若要覆診未必能夠應付。

社協促加強培訓牙醫 短期聘用衞生員作洗牙檢查緩牙醫荒

連瑋翹建議，政府長遠要加強培訓本地牙醫，短期內可以聘用註冊牙科衞生員或治療師進行簡單工作，例如洗牙檢查，盡力增加人手應付牙科應求。