衞生署19個醫生職位現空缺　牙科成重災區　4個月共16牙醫離職

本港移民潮與公務員離職潮蔓延，或造成衞生署醫護人手流失，牙醫職系成為重災區。今年短短4個月期間，衞生署有16名牙醫離職，流失率為4.6%；現時該職系空缺共有37人，空缺率達一成。衞生署表示，公務員及合資格人士的新症輪候時間最快為6個月。

另外，衞生署正招聘其他職系的醫生人手，其中公務員空缺職位有10個，包括兒童體能智力測驗、醫學遺傳、家庭醫學、法醫、病理學和胸肺科等。



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衞生署表示，牙醫職系於今年4月1日至8月1日期間有16人離職，流失率為4.6%，短短4個月已較去年度全年的流失率高0.2%。另外，截至今年8月1日，衞生署牙醫職系的空缺為37人，空缺率為一成，而去年同期的空缺數目和空缺率分別為11人和3.1%。

衞生署牙科服務主要負責公務員的牙科醫療福利，亦會處理市民的緊急牙科護理需要，以及公院病人的牙科治療需要。衞生署稱，現時公務員及合資格人士的新症輪候時間最快為6個月，惟由於各診所的牙科手術室數量和服務需求有所不同，每間診所的新症預約輪候時間也有分別。為盡快安排相關人士接受所需的牙科治療，衞生署已採取相應措施，包括增加提供延長服務時間的牙科診所數目，並將有關服務拓展至星期六。

衞生署網站顯示，有多個公務員及非公務員職位正在招聘醫生人手。公務員空缺職位有10個，包括兒童體能智力測驗、醫學遺傳、家庭醫學、法醫、病理學和胸肺科等。

而非公務員職位亦有9個，包括全職、兼職和合約醫生，涵蓋新冠肺炎、矯齒科和毒品管理科等，當中大部份招聘啟示已刊登超過一個月。其他職位空缺包括中醫藥助理和公共衞生研究主任等。