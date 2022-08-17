涉合力姦菲傭　男被告被捕後指是交易　女被告指丈夫或「貪就手」

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（17日）在高等法院續審，控方播放男女僱主被捕後的錄影會面。男僱主在會面稱合共支付150元予女傭，著她「一齊訓覺」，對方在半推半就下和他性交。他強調是金錢交易，不明白為何被指控強姦。女僱主則指，洗澡後發現事件。她質問丈夫，對方回應：「俾錢佢之嘛，有乜所謂」。女僱主又指，丈夫「以前成日玩女人」，是次或「貪就手....俾錢解決問題」。



控方庭上播放男被告陳暹德和女被告黎芷珊被捕後的錄影會面，其中男被告在會面中透露，和女被告於2008年註冊結婚，兩人關係好。他又指，事主X於2017年11月中開始，在他們一家工作，他和X的關係只屬普通。

男被告陳暹德在錄影會面中稱，和事主X性交是金錢交易。(資枓圖片)

男被告稱付錢予X「一齊訓覺」

他指，於案發時在主人房準備入睡，而X則該房照顧他的1歲兒子。他當時付錢予X，著她「一齊訓覺」。X在半推半就下和他性交，未有掙扎。男被告又指，該次是第一次和X性交，他未有使用安全套。同時，女被告正在洗澡，兩人的女兒則在另一房間睡覺。

男被告又指，性交前後分別支付100和50元予X，即合共150元。他形容是次為金錢交易，不明白為何X控告他強姦。他強調：「我絶對唔承認我強姦佢。」

女被告指丈夫「以前成日玩女人」 是次或「貪就手」

女被告則在錄影會面指，案發時正在洗澡。她在洗澡後見到X拿住衣服，從主人房走至X和女兒的睡房，而男被告則在主人房。而X和男被告當時均赤祼。

她因此質問男被告：「你地搞乜嘢？」，男被告起初不作聲，之後才回應：「俾錢佢之嘛，有乜所謂」。警員問女被告「搞」是什麼意思，她回應：「大家都無著衫，好明顯啦」，又指男被告「以前成日玩女人」，是次「可能覺得貪就手，俾錢解決問題」。

女被告其後問X「先生是否俾咗錢佢」，X未有說話。女被告認為事件是醜事，事後透過Facebook，著X不要把事件告知他人。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，女被告亦被控非禮X（案發時約30歲）。

案件編號：HCCC134/2020