「冠南華」霓虹燈招牌預計周五拆卸　市民留影：最好有博物館保留

位於油麻地的中式裙褂老字號「冠南華」，店舖上方兩個大型霓虹燈招牌屹立近半世紀，被稱為「最幸福霓虹燈」。惟屋宇署近日向店舖下「最後通牒」，店主逼不得要拆卸，今日（17日）工人已在店外搭起棚架，準備拆卸兩個霓虹燈招牌，估計拆卸工程將於周五（19日）進行。雖然未到夜幕低垂，未見招牌著燈效果，但日間仍吸引不少市民來拍照，都紛紛說覺得可惜，但明白存在安全問題，唯有拆卸。



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在附近工作的李先生表示，對霓虹燈招牌需拆卸感可惜，因每次經過時都覺得很漂亮，但畢竟存在安全問題，拆卸會比較好。若有博物館願意保留及展出招牌就最理想。

麥先生同樣指對霓虹燈招牌需拆卸感可惜，「呢區啲霓虹燈招牌越來越少，呢個招牌係我哋小時候已存在，所以都會覺得可惜。」

麥先生的朋友鄧先生亦帶同相機到店外留影，「如果M+願意保留「冠南華」霓虹燈招牌當然能保存記憶，總比棄置去堆填區好。」不過，他認為霓虹燈招牌存在於大街上才有價值，放在博物館就會變成展品，並不再是大家的共同回憶。

▼8月16日 「冠南華」兩個大型霓虹燈招牌最後一夜亮燈▼



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袁先生則特意從新界區過來留影，他說很喜歡香港文化，所以昨日和今日都特意過來拍照。他指，明白時代變遷，部分舊物需要淘汰，加上招牌存有安全問題、維修費用昂貴等問題，所以理解店主的做法，「雖然放入博物館唔能夠保存整個文化，但畢竟招牌違反現時安全條例，所以放入博物館能『半保育』呢個招牌。」

「冠南華」的負責人今早表示，工程公司指，因為搭棚架需時，預計星期五才會進行清拆工程。