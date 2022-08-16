油麻地冠南華「最幸福霓虹燈」周三拆卸　負責人嘆可惜：無晒歷史

夜幕降臨時紛紛亮起的霓虹燈招牌，成為本港璀璨夜景的標誌，不過近年不少霓虹燈招牌被拆卸，逐漸式微。位於油麻地的中式裙褂老字號「冠南華」，店舖上方兩個大型霓虹燈招牌屹立近半世紀，由於招牌「成雙成對」，加上是寫有「婚紗」字眼，故亦被稱為「最幸福霓虹燈」。



不過冠南華今日（16日）公布，明日（17日，星期三）起將搭棚拆卸兩個霓虹燈招牌，今晚11時將關燈，即將成最後一夜。冠南華負責人向《香港01》指，屋宇署近日向店舖下「最後通牒」，故逼不得已決定拆卸，並無奈指清拆後將「無晒啲歷史文化」。店方亦曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，故霓虹燈招牌清拆後，將棄置到堆填區。



外國網站譽為港五大特色霓虹燈之一 旅發局也有推介

「冠南華」的霓虹燈招牌被不少外國旅遊網站譽為本港五大特色霓虹燈之一，亦獲香港旅發局推介。冠南華店舖上有兩個霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪邊框配紫色英文字，另一幅則是藍綠色邊框配紅色中文字。

負責人林小姐指較大的一個已屹立超過40年，「陪住我大，舖頭一開就已經有。」另一個較小的招牌則於80至90年代建成。

今晚延至晚上11時熄燈

不過冠南華Facebook今日公布，明日起將搭棚拆卸兩個霓虹燈招牌，原本招牌於每晚9時關燈，不過由於收到不少查詢，故今晚將延至11時。

近日收屋宇署「 最後通牒」 決定拆卸

林小姐解釋，屋宇署數年前已向該店發清拆令，指霓虹燈招牌不符現時法例規定，「覺得好可惜，唔係都唔會拖到現時。」至近日收到屋宇署警告，倘再不清拆將被起訴，故無奈決定拆卸霓虹燈招牌，林小姐坦言感到十分惋惜。

霓虹燈招牌已經係香港文化，就算起番都無可能有咁大，唔會原汁原味。 冠南華婚紗負責人林小姐

由於M+曾接收部份遭清拆的霓虹招牌，故林小姐亦曾聯絡M+，惟沒接獲回覆。她指曾有私人公司聯絡希望接收，不過由於不知其用途故拒絕，最後決定拆卸將棄置到堆填區，「都無辦法，咁大個（霓虹燈招牌）我哋都保存唔到」。

屋宇署：屬違例招牌 去年10月發出清拆令

屋宇署回覆指，根據記錄該署人員曾到上址視察，發現兩個附建於平安大樓面向甘肅街1字樓至3字樓外牆的現存違例招牌，其主要字眼為「冠南華」及「冠南華婚紗 Koon Nam Wah Bridal」。按照現行的執法政策，有關招牌屬須予以取締類別，該署遂透過「大型招牌大規模行動」，於去年10月26日根據《建築物條例》第24條向招牌擁有人發出清拆令，着令其拆除有關招牌。