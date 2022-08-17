地盤工涉姦新相識婦人　辯方指二人同意5000元性交　事主否認

地盤工涉強姦新相識婦人案，今（17日）在高等法院續審。辯方盤問事主時道出其案情，指她和被告案發前聊天和玩手機遊戲，期間兩人曾鍚面等。被告之後兩度要求性交遭拒，遂開價5000元，獲事主同意。惟他事後沒有付錢，稱「等出糧先」，X則回應「如果你就咁走咗去，你會後悔」，最終報警。X否認辯方說法，強調不願意和被告性交。



被告李景豪，案發時38歲，報稱地盤工人。他被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X(案發時39歲)。

X在辯方盤問時同意，被告於2020年11月29日晚上，和X、X的兒子吃晚飯，席間被告飲酒，但她指自己沒有飲。辯方又指，被告之後有酒意，在客廳入睡。他醒來後和X談天，兩人亦有玩手機遊戲。期間，兩人曾摸對方的大腿和鍚面。X庭上指不記得。

辯方指被告性交後未有付錢 X回應：如果你就咁走咗去，你會後悔

辯方又指，X之後入房休息。被告獲X批准後，亦推門進入房間。惟他不知是趟門，推門時把它推爛。他入房想把和X性交，但對方指兒子在單位內而拒絕。他因此離開，並到屋外廁所上廁所，但折返時發現大門已鎖上。他拍門和傳訊息著X開門，原本未獲回應，最終成功致電X，方可再入單位。

被告入屋後再要求性交，惟X仍拒絕。他因此提出以5000元，要求和X性交，對方同意。惟被告在完事後沒有付錢，聲稱「等出糧先」，X當時回應：「如果你就咁走咗去，你會後悔」。被告取出震蛋，打算再和X性交，X則追問：「錢呢？」。

X否認辯方的說法，並強調自己當時和被告性交並非自願。

案件編號：HCCC202/2021