13私家醫院首階段供364病床　合適公院病人上月底開始轉私家治療

第五波疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂早前與香港私家醫院聯會代表會面，商討公私營醫院合作。在該次會面後，13間私家醫院均響應呼籲，在首階段騰出364張病床，並會視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。公立醫院已由7月底開始逐步把病人轉送私家醫院繼續接受治療。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



醫務衞生局今日（17日）表示，因應近期住院人數上升，醫管局需要調整非緊急服務的服務量，預計影響近四分之一服務，情況並不理想。私家醫院願意接收醫管局病人，對維持公營醫療系統運作大有幫助，亦對保障市民生命安全尤為關鍵。

盧寵茂表示，衷心感謝全數13間私家醫院襄助，騰出病床接收由醫管局轉介的病人，特別是聖德肋撒醫院配合醫管局的實際需要，於八月初調撥更多病床；而香港中文大學醫院亦善用其隔離病房，為新冠病人提供治療。此外，聖保祿醫院、養和醫院、港怡醫院、播道醫院和香港港安醫院-荃灣等多間醫院亦積極接收相關醫管局聯網的病人，照顧不同地區的需求。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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盧寵茂呼籲病人和家屬配合轉介安排，讓醫管局可集中資源妥善應對新冠疫情的挑戰。醫管局會繼續與私家醫院密切溝通，並理順轉介條件和服務調整等細節，以期縮短處理時間，讓更多合適的病人盡早於私家醫院接受治療，同時騰出空間讓公立醫院集中資源抗擊疫情。