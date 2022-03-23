星媽產子｜一文看清全港私院分娩費用 盤點最受星媽歡迎私家醫院

懷胎十月的準媽媽總希望自己的孩子可順利出生，故不少準媽媽或會選擇到私家醫院生產，以獲得更周全的服務，不過全港十多間私家醫院應該點選擇好？本文將盤點當中一些受名人星媽青睞的私家醫院，以及當中的分娩套餐，讓不少準媽媽心中預算有底。

養和醫院。(資料圖片)

1. 養和醫院

位於跑馬地的養和醫院，過去曾有不少名人選擇在此誕子，包括郭晶晶、張栢芝、方媛、李嘉欣及陳敏之等，當中自然分娩套式的最低收費由$22,300起。

三日兩夜自然分娩套餐：



普通房：$22,300

半私家房：$29,000

私家房：$38,600

五日四夜剖腹分娩套餐：



普通房： $28,800

半私家房：$37,500

私家房：$55,200

額外留院費用 (已包括房租及護理費)：



普通房：$1,850/日

半私家房：$4,000/日

私家房：$6,000/日

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩／剖腹分娩）



．住房費（由分娩日開始計算）

．分娩室、常規材料、敷洗、護理費 / 手術室、常規材料、敷洗、護理費

．助產儀器、在分娩室內使用胎兒監察器 / 基本手術時使用之麻醉藥及所需之助產儀器、監察儀器

．住院期間之基本藥物、止痛氣體 (只限自然分娩)

．分娩前血液檢查CBP (全血計數) 及 type and screen (血型鑑定和抗體篩選)

．分娩室陪產 (只限自然分娩)

．住院期間之基本藥物 (只限剖腹分娩)

．手術後之常規護理 (只限剖腹分娩)

．國際證書母乳育嬰顧問指導母乳哺育，並輔以母乳哺飼錄影帶指導

．優質奶泵機供應使用

．有關初生嬰兒護理、哺育方式及技巧、產後護理之指導

．熱線查詢服務

．每日供應早、午、晚例餐

分娩套餐包括項目：嬰兒



．嬰兒住院期間的育嬰室費及專用哺飼室使用費

．嬰兒一般的護理及各項必須監察

．嬰兒住院期之奶粉、衣物用品及尿片之供應

．嬰兒出生時保暖及護理服務

．出生後運送往育嬰室之專用運輸保溫箱服務

．首天嬰兒專用暖水床設備

．初生嬰兒第一次疫苗接種：乙型肝炎疫苗及卡介苗 (不包括乙型肝炎丙種球蛋白注射)

．維他命K1注射

．常規血液檢查 (血型、Rh因子、G6PD、CBP)

．嬰兒黃疸皮膚測試設備

在養和醫院分娩之產婦均獲贈：



．嬰兒數碼照片一張及快樂寶寶嬰兒相片冊

．嬰兒禮物乙份

註：以上價錢不包括醫生費用（包括婦產科、兒科、麻醉科）、藥物、注射及化驗

特別收費項目：緊急剖腹分娩附加費（非預約、預約期前作產或試產後無效）



普通房：$7,000

半私家房：$9,100

私家房：$12,000

擇時引產（周一至周六上午8時至晚上10時）：



普通房：$4,180

半私家房：$5,450

私家房：$7,200

擇時引產（公眾假期、周日上午8時至晚上10時）：



普通房：$13,900

半私家房：$18,100

私家房：$24,000

擇時引產（每晚10時至早上8時）：



普通房：$27,800

半私家房：$36,200

私家房：$41,800

無痛分娩（硬膜外麻醉）：



普通房：$7,000

半私家房：$9,100

私家房：$12,000

代留臍帶血幹細胞：



普通房：$700

半私家房：$900

私家房：$1,200

多胎分娩：



每位胎兒加收35%

養和醫院



地址：香港跑馬地山村道2號

電話：2572 0211

電郵：hospadm@hksh-hospital.com

網址：www.hksh-hospital.com/



聖保祿醫院。(資料圖片)

2. 聖保祿醫院

位於銅鑼灣的聖保祿醫院亦有不少准媽媽選擇在此產子，其自然分娩套餐低至$18,000，價格相對低廉。

三日兩夜自然分娩套餐：



標準4人房：$18,000

雙人房：$25,000

私家房：$35,000

四日三夜自然分娩套餐：



標準4人房：$20,000

雙人房：$28,000

私家房：$40,000

五日四夜剖腹產套餐：



標準4人房：$23,000

雙人房：$31,000

私家房：$41,000

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩/剖腹分娩）



．住房費 (由分娩日起計/手術日起計)

．早餐

．一般作產之護理及胎兒監察

．產房服務 ／手術室服務

．止痛氣（只適用於自然分娩套餐）

．丈夫陪產及剪臍帶服務

．一般產後之護理及觀察

．產後運動指導及嬰兒沐浴技巧 (影片播放)

．床邊設有醫院級電動奶泵

．即棄無菌奶泵配件

．獨立氣圈坐墊（只適用於自然分娩套餐）

．產婦衛生用品一套

．國際認證哺乳顧問服務

．世界衛生組織認證母乳餵哺課程導師

分娩套餐包括項目：嬰兒



．新生嬰兒即時及每天護理及觀察

．出生後使用嬰兒專用運輸保溫箱運送到育嬰室

．出生後首六小時使用嬰兒專用保溫箱保暖

．住院期間提供紙尿片及衣物用品

．新生嬰兒注射 (卡介苗、乙型肝炎疫苗、維他命K1)

．新生嬰兒之常規臍血血液檢驗 (血型、甲狀腺素分泌及 六磷葡萄糖脫氫酵素缺乏症)

．新生嬰兒先天性心臟病篩查 (只適用於複雜性先天性心臟病)

．育嬰指導 (嬰兒沐浴、更換尿片、臍帶護理)

．母乳餵哺指導及瓶飼技巧

．設有專用哺飼室

．母嬰同室 (只適用於私家房)

．嬰兒黃疸皮膚測試

．初生嬰兒上門(醫院)拍攝家庭照服務

．育嬰指南

其他收費項目：緊急剖腹產之附加費(不足24小時前預約或更改手術時間)



標準4人房：$6,000

雙人房：$8,500

私家房：$11,000

試產無效施行緊急剖腹產之附加費：



標準4人房：$2,700

雙人房：$3,750

私家房：$5,250

施行無痛分娩 (即脊髓硬膜外麻醉)：$7,000

多胎分娩：每位胎兒加收30%

聖保祿醫院



地址：香港銅鑼灣東院道2號

電話：2890 6008

電郵：stpaulhk@stpaul.org.hk

網址：www.stpaul.org.hk/



香港港安醫院（司徒拔道）。(資料圖片)

3. 香港港安醫院（司徒拔道）

位於司徒拔道的香港港安醫院，過去同樣亦有不少名人選擇在此產子，包括周柏豪太太、楊茜堯、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒及鄭希怡等，其自然分娩套餐低至$19,000起。

三日兩夜自然分娩套餐：



普通（3人房）：$19,000

半私家(雙人房)：$26,000

私家(單人房)：$38,500

貴賓(單人房)：$40,800

五日四夜預訂剖腹分娩套餐：



普通（3人房）：$25,800

半私家(雙人房)：$35,500

私家(單人房)：$54,500

貴賓(單人房)：$57,500

五日四夜預訂剖腹分娩（擇定時間分娩）



普通（3人房）：$32,250（辦工時間）、$43,480（非辦工時間）

半私家(雙人房)：$45,180、$61,320

私家(單人房)：$68,690、$89,100

貴賓(單人房)：$71,690、$93,100

五日四夜緊急剖腹分娩（少於四小時通知手術室）：



普通（3人房）：$31,800（辦工時間）、$33,800（非辦工時間）

半私家(雙人房)：$43,500、$46,800

私家(單人房)：$63,500、$67,800

貴賓(單人房)：$67,500、$71,800

手術室辦公時間：逢周一至四上午8時至晚上10時，逢周五及日上午8時至下午6時。(周六及本院假期除外)

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩/剖腹分娩）



．三日兩夜住院 / 五日四夜住院

．產婦入院檢查、胎兒監察及護理服務

．丈夫陪產及剪臍帶

．血型及恆河猴因子檢測

．手術室常規費用 (只限剖腹分娩)

．出院前傷口護理或拆線 (只限剖腹分娩)

．產後護理 / 手術及產後護理

．專科護士指導母乳餵哺

．嬰兒沐浴示範、臍帶護理及指導（只限剖腹分娩）

．住院期間提供母乳餵哺袍及電動奶泵

．產後一般止痛針及口服藥

．產科護理套裝

．專科護士指導出院後的個人及嬰兒護理

．獨立分娩室 – 附設洗手間 (只適用於自然分娩)

．止痛氣(只適用自然分娩)

分娩套餐包括項目：嬰兒



．育嬰室房租

．出生及住院期間的監察及護理

．住院期間的奶粉、衣物和紙尿片

．初生嬰兒常規化驗，包括甲狀腺功能、G6PD、全套血球計算、血型及恆河猴因子檢測

．維他命K注射及第一次防疫注射 (乙型肝炎和卡介苗)

．由專業攝影師拍攝全家褔一幀

．兒童健康紀錄冊

．精美禮品

．每日檢查黃疸指數

．母嬰電子識別系統

額外留院費用 (已包括房間及護理費)：媽媽與嬰兒



普通（3人房）：$2,980/日

半私家(雙人房)：$3,980/日

私家(單人房)：$5,380/日

貴賓(單人房)：$5,980/日

其他收費項目：



．硬膜外麻醉 / 脊椎麻醉：$7,300

．使用產鉗或真空抽吸器：$1,400

．代留臍帶血幹細胞：$1,300

．嬰兒額外留院每日收費：$1,800

．多胎分娩：每位嬰兒加收35%

香港港安醫院（司徒拔道）



地址：香港司徒拔道40號

電話：3651 8888

電郵：hkahinfo@hkah.org.hk

網址：https://www.hkah.org.hk/tc



．同場加映，5大飲食法寶緩解經痛（按圖👇👇👇）

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港怡醫院。(資料圖片)

4. 港怡醫院

位於黃竹坑的港怡醫院，熊黛林過去亦曾選擇在此產子，其自然分娩套餐收費為$23,300起。

三日兩夜自然分娩計劃：



標準房（雙牀）：$23,300

半私家單人房：$31,800

私家房：$40,800

家庭套房：$50,300

五日四夜剖腹分娩計劃：



標準房（雙牀）：$32,300

半私家單人房：$38,800

私家房：$56,500

家庭套房：$69,700

緊急剖腹分娩 (少於六小時前預約及未有使用產房服務)：



標準房（雙牀）：$39,300

半私家單人房：$47,300

私家房：$66,300

家庭套房：$83,200

試產無效之緊急剖腹分娩 (有使用產房服務)：



標準房（雙牀）：49,300

半私家單人房：$57,300

私家房：$78,750

家庭套房：$95,650

入院按金：



標準房（雙牀）：$20,000

半私家單人房：$25,000

私家房：$30,000

家庭套房：$45,000

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩/剖腹分娩）



．房間收費 (由分娩日開始計算)

．每天早、午、晚例餐

．分娩前血液檢驗(血型鑑定、抗體篩選及血全像)

．產婦基本用品一套(網褲、牀墊、產婦衛生巾及沖洗瓶)

．分娩室及基本使用之常規消耗品及護理/基本手術室費用包括麻醉藥物、手術所需之物品及儀器

．胎心監察/手術後例行觀察及護理

．丈夫於產房陪產及剪臍帶服務

．止痛氣體

．使用泵奶器

．住院期間提供母乳餵哺袍

．初生嬰兒及產後護理指導

．住院期間母乳餵哺諮詢指導及輔助

分娩套餐包括項目：嬰兒



．嬰兒房費用

．新生嬰兒注射 (卡介苗及乙型肝炎疫苗)

．維他命K1注射

．新生嬰兒常規化驗 (葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症-蠶豆症、血型及Rh因子測試及甲狀腺功能測試)

．嬰兒例行護理及監察

．住院期間嬰兒衣物及尿片

．由分娩室運送嬰兒至育嬰室的保温箱

．分娩室內嬰兒出生時保暖及即時護理服務

．新生兒聽力篩檢

．兒童健康手冊

．24小時母嬰同室服務

註：以上價錢不包括醫生費用（如括婦產科、麻醉科）、藥物、注射及化驗，提早出院亦須全額支付產科套餐的費用。

其他特別收費：產房內施行硬膜外麻醉 (無痛分娩)



標準房（雙牀）：$7,500

半私家單人房：$8,500

私家房：$9,500

家庭套房：$11,500

手術室辦公時間擇定時間剖腹分娩(周一至六上午7時半–晚上10時)：



標準房（雙牀）：$5,000

半私家單人房：$6,000

私家房：$7,000

家庭套房：$8,000

選擇在非手術室辦公時間剖腹分娩(周一至六晚10:01–早上7:29、周日及公眾假期 ):



標準房（雙牀）：$15,000

半私家單人房：$18,000

私家房：$26,000

家庭套房：$35,000

多胎分娩：每位胎兒加收套餐費用之 35% (只適用於剖腹分娩套餐)

港怡醫院



地址：香港黃竹坑南風徑1號

電話：3153 9000

電郵：enquiry@gleneagles.hk

網址：gleneagles.hk/tc/



嘉諾撒醫院。(資料圖片)

5. 嘉諾撒醫院

位於山頂道的嘉諾撒醫院也相當受名人歡迎，陳慧琳、陳茵媺及黎姿等的孩子均在此誕下，其自然分娩套餐的收費則為$20,600起。

三日兩夜自然分娩套餐：



六人房：$20,600

三人房：$20,900

雙人房：$29,000

私家房：$39,600

私家套房：$64,900

五日四夜剖腹分娩套餐：



六人房：$28,400

三人房：$28,800

雙人房：$38,000

私家房：$54,500

私家套房：$99,700

註：以上價錢不包括醫生費用（如括婦產科、麻醉科）、藥物、注射及化驗，擇時辰剖腹分娩加收費用(指定時段剖腹取嬰)

指定時間剖腹分娩：



六人房：

$4,000（平日08:00-21:00）

$25,000（平日晚上21:00-翌日08:00）

$8,500（周日及公眾假期08:00-21:00）

$25,000（周日及公眾假期晚上21:00-翌日08:00）

三人房：$4,000、$25,000 、$8,500、$25,000

雙人房：$6,000、$32,000、$12,000、$32,000

私家房：$8,000、$40,000、$16,000、$40,000

私家套房：$10,000、$48,000、$20,000、$48,000

星期日、公眾假期或擇時辰引產：



六人房：$4,500

三人房：$4,500

雙人房：$5,900

私家房：$8,700

私家套房：$8,700

待產或產後住院的每日額外房費：



六人房：$1,100（窗邊）、$900（非窗邊）

三人房：$1,200、$1,000

雙人房：$2,800、$2,600

私家房：$3,800

私家套房：$10,300

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩／剖腹分娩）



．套餐住房費（由分娩日起計）

．分娩常用之產房服務，包括助產護理及常規觀察／手術室設施，助產及監察儀器

．指定數量的產婦衛生巾，床墊及網褲

．產房所需之監察儀器／手術後之常規護理

．分娩前血液檢查(CBC, type and screen)

．丈夫陪產

．優質電動奶泵供應借用

．專科護士指導母乳哺飼技巧

．由本院物理治療師主持之產後運動指導

．產後護理指導

．初生嬰兒沐浴護理,哺育技巧指導

．每日提供早、午、晚例餐

．熱線查詢服務

分娩套餐包括項目：嬰兒



．產婦住院期間﹕育嬰室及哺飼室費用

．嬰兒每天一般護理與基本監察

．嬰兒住院期間奶粉，紙尿片及衣物用品

．嬰兒出生時之護理用品

．首天嬰兒專用暖水牀

．第一次防疫注射: 包括卡介苗、乙型肝炎疫苗注射及維他命K1

．常規血液化驗(包括血型、促甲狀腺激素及六磷葡萄糖脫氫酵素)

．出生後三星期內，可免費享用一次本院天欣兒童保健中心提供之臍帶護理、量度體重、育嬰指導及服務

．嬰兒護理單張

．快樂寶寶嬰兒照片冊 (Happy Baby Album)

其他收費：



．脊髓硬膜外麻醉 (無痛分娩)

六人房：$7,500

三人房：$7,500

雙人房：$8,500

私家房：$9,500

私家套房：$10,000

．初生嬰兒聽覺測試：$1,200

．臍帶血提取：$1,200

．育嬰房：$800

．托嬰：$1,600

．多胎分娩：每位胎兒加全套費用之35%

嘉諾撒醫院



地址：香港舊山頂道1號

電話：2522 2181

電郵：enquiry@canossahospital.org.hk

網址：www.canossahospital.org.hk/tc/



明德國際醫院。(資料圖片)

6. 明德國際醫院

位於山頂的明德國際醫院，相比其他私家醫院，其收費也絕不便宜，自然分娩套亦需自$21,500起，不過甘比、楊冪亦曾選擇在此產子。

兩晚自然分娩套餐(均已包括產鉗及真空抽吸器分娩，不包括麻醉套餐計劃)：



標準4人房：$21,500

雙人房：$29,500

私家房：$38,500

三晚自然分娩套餐計劃：



標準4人房：$23,500

雙人房：$33,800

私家房：$45,000

四晚選擇性 (預定) 剖腹分娩套餐計劃：



標準4人房：

$29,500（周一至周六，08:00-21:00）

$44,500（擇時辰或周日及公眾假期，或8號或以上颱風訊號懸掛期間）

雙人房：$38,500、$63,000

私家房：$56,000、$79,000

五晚緊急剖腹分娩套餐：



標準4人房：

$31,500（周一至周六，08:00-21:00）

$46,500（擇時辰或周日及公眾假期，或8號或以上颱風訊號懸掛期間）

雙人房：$42,800、$67,300

私家房：$62,500、$85,500

五晚緊急剖腹分娩套餐計劃（少於六小時通知）：



標準4人房：$35,600

雙人房：$45,900

私家房：$66,600

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩／剖腹分娩）



．產鉗或真空抽吸器分娩 (只限自然分娩)

．助產士護理及常規觀察

．一般分娩之檢查及護理

．一般護理觀察及常用治療

．產婦使用之泵奶器

．住院費用連一般膳食

．出生後之一般料理、清潔及各項監察

．常規護理及育嬰指導

．指導與有關嬰兒沐浴、母乳哺飼或瓶飼的技巧

分娩套餐包括項目：嬰兒



．出生後之一般料理、清潔及各項監察

．常規護理及育嬰指導

．指導與有關嬰兒沐浴、母乳哺飼或瓶飼的技巧

．初生嬰兒預防疫苗注射：包括卡介苗及乙型肝炎疫苗注射

．新生兒臍血普查 (包括血型、RH因子、TSH與G6PD)

．維他命K1注射

每晚額外留院 (包括膳食)：



標準4人房：$2,000

雙人房：$4,300

私家房：$6,500

產前留院(膳食及有關醫療費用另計)：



標準4人房：$1,300

雙人房：$2,900

私家房：$4,200

治療費用：



．無痛分娩過程中使用背脊硬膜外或局部背脊麻醉：$7,300

．催生（包括房間及膳食費用）：$6,800

．體外倒轉術：$5,500

．手術室守候支援費用：$3,300

其他項目：



．收集臍帶血作貯存幹細胞的服務費：$1,320

．包皮環切術 (不包含醫生費用)：$5,000

．光線療法：$2,520-3,530

．新生兒「代謝病」篩查：$1,810起

．聽覺測驗：$1,000

．貴賓房額外收費：$4,800

．產後物理治療服務：$750

．乳腺炎及乳腺阻塞物理治療：$880

．產後助產士家訪：$1,650

明德國際醫院



地址：香港山頂加列山道41號

電話：2849 0111

電郵：info@matilda.org

網址：www.matilda.org/zh/



聖德勒撒醫院。(資料圖片)

7. 聖德勒撒醫院（法國醫院）

位於九龍太子道的聖德勒撒醫院是本港老牌的的私家醫院，其自然分娩套餐的收費為$18,800起，價錢相對便宜。

三日兩夜自然分娩套餐：



六人房：$18,800

三人房：$20,800

雙人房：$27,800

單人房：$38,800

四日三夜剖腹分娩套餐：



六人房：$22,300

三人房：$25,300

雙人房：$33,800

單人房：$46,800

自然分娩套餐包括：產婦



．住房費由生產日始計算

．分娩前住院期間所需之基本藥物及物品

．產房、器械材料、敷洗、護理費

．助產儀器、胎兒監察器(包首小時)

．基本針藥費

．止痛氣體

．丈夫產房陪產服務

．奶泵機供應使用

．產後講座指導有關嬰兒沐浴、初生嬰兒護理、哺飼方式及技巧，產後護理及熱線詢問服務

．育嬰室費及專用哺飼室之使用 (產婦住院期間)

自然分娩套餐包括：嬰兒



．嬰兒一般常規護理及各項必需監察

．嬰兒住院期間之奶粉、衣物用品及尿片之供應

．初生嬰兒預防疫苗注射：包括卡介苗及乙型肝炎疫苗注射 (不包括乙型肝炎球蛋白注射)

．新生嬰兒臍血普查：包括六磷酸葡萄糖脫氫酵素、促甲狀腺激素、血型及恆河猴因子

．維他命K1注射

剖腹分娩套餐包括：產婦



．四日三夜住房費由生產日始計算

．剖腹取嬰手術室、材料、敷洗、護理費基本手術時應用之麻醉藥物及所需之監察儀器、助產儀器

．基本針藥費

．手術後之產後護理，一般手術後之常用治療及護理

．奶泵機供應使用

．產後講座指導有關嬰兒沐浴、初生嬰兒護理、哺飼方式及技巧，產後護理及熱線詢問服務

剖腹分娩套餐包括：嬰兒



．育嬰室費及專用哺飼室之使用 (產婦住院期間)

．嬰兒一般常規護理及各項必需監察

．嬰兒住院期間之奶粉、衣物用品及尿片之供應

．初生嬰兒預防疫苗注射：包括卡介苗及乙型肝炎疫苗注射 (不包括乙型肝炎球蛋白注射)

．新生嬰兒臍血普查：包括六磷酸葡萄糖脫氫酵素、促甲狀腺激素、血型及恆河猴因子

．維他命K1注射

產婦均可獲贈：



．快樂寶寶嬰兒相片冊

．聖經乙本（註明嬰兒出生日期及時間）

．嬰兒出生記錄

．產後講座禮物乙份、新生嬰兒禮品乙份

．嬰兒出院時贈送內衣及外袍乙套

特別項目收費：



．多胎分娩，每位胎兒加收 35%

．施行硬膜外麻醉分娩收費由$6,300起

．試產無效(自然分娩套式收費) 再施剖腹取嬰分娩，自動轉為剖腹取嬰分娩套式收費並加收$6,300起

．施行緊急剖腹取嬰手術或手術超時，需另加收手術室附加費用

聖德勒撒醫院（法國醫院）



地址：九龍太子道327號

電話：2711 9111

電郵：sth@sth.org.hk

網址：www.sth.org.hk/



．同場加映，月經失調知多啲（按圖👇👇👇）

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香港浸信會醫院。(資料圖片)

8. 香港浸信會醫院

位於九龍塘的香港浸信會醫院，其自然分娩計劃的收費從$20,800起，當中天王黎明的太太亦曾經在此產子。

四日三夜自然分娩計劃：



標準房：$20,800

標準優等房：$25,800

半私家房：$31,300

私家房：$43,800

豪華私家房：$48,000

五日四夜剖腹生產計劃：



標準房：$23,000

標準優等房：$28,500

半私家房：$34,500

私家房：$49,800

豪華私家房：$55,000

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩／剖腹分娩）



．四日三夜住房費（由分娩日起計）／五日四夜住房費（由分娩日起計）

．留院期間助產士產科檢查及監察，與護理

．連續性胎兒監察器（只適用於自然分娩）

．產房費／手術室費用

．儀器助產（真空吸引器或產鉗）（只適用於自然分娩）

．止痛針藥、止痛氣及局部麻醉等（只適用於自然分娩）

．手術前後護理（只適用於剖腹分娩）

．出院前傷口換症或拆線（只適用於剖腹分娩）

．產後護理（只適用於自然分娩）

．專科護士指導初生嬰兒護理；母乳哺飼或其他哺飼方式；嬰兒沐浴及臍帶護理等出院指導

分娩套餐包括項目：嬰兒



．四日三夜育嬰室房租（母親住院期內）／五日四夜育嬰室房租（母親住院期內）

．出生時及住院期間之監察與護理

．提供衣物用品與紙尿片

．初生嬰兒臍血檢驗 (包括血型、RH因子、TSH與G6PD)

．初生嬰兒接受預防疫苗（包括：卡介苗及乙型肝炎疫苗﹣第一次）

．維他命K1注射

特別收費項目



．無痛分娩：$7,500

．嬰兒黃疸光療法：$1,500/日

．多胎分娩：每位胎兒加收 35%

．星期一至六晚上9時30分至翌日早上7時30分，星期日及公眾假期全日進行緊急手術加收港幣$3,360

香港浸信會醫院



地址：九龍塘窩打老道222號

電話：2339 8888

電郵：cao@hkbh.org.hk

網址：www.hkbh.org.hk



香港港安醫院（荃灣）。(資料圖片)

9. 香港港安醫院（荃灣）

位於新界區的香港港安醫院（荃灣）亦不乏名人選擇在此誕子，當中洪永城、梁諾妍的女兒Amber即在此出生，醫院的地理位置亦相對方便。

四日三夜自然分娩套餐：



三人房：$22,800

雙人房：$25,000

一人房：$32,500

優質私家房：$39,500

尊貴私家房：$41,000

五日四夜剖腹分娩套餐：



三人房：$29,000

雙人房：$31,800

一人房：$44,300

優質私家房：$55,600

尊貴私家房：$57,600

擇定時間分娩：



辦公時間需加收計劃費用之20%；非辦公時間需加收計劃費用之50%及$15,000（$15,000須於預約時繳交作留位之用，不設退款）。

緊急剖腹分娩：



辦公時間需加收計劃費用之20%；非辦公時間需加收計劃費用之50%。

辦公時間：



周日至四：上午7時至晚上10時

周五：上午7時至下午6時

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩／剖腹分娩）



．四日三夜產後住院 / 五日四夜產後住院

．享用獨立分娩室待產 / 手術前護理

．產婦入院檢查、胎兒觀察及護理服務

．血型及抗體檢測

．手術前護理(只限剖腹分娩)

．血型及抗體檢測

．常規引產服務，包括連續性胎心聲監察儀器 (只限自然分娩)

．常規產房服務，包括產程中的監察、檢查等 / 手術室的常規費用，包括全身麻醉儀器及藥物

．產後一般護理、觀察及檢查 / 手術後的一般護理、觀察、檢察和藥物

．產前及產後的所有常規物品、常用藥物和出院藥物 (只限自然分娩)

．產後護理及育嬰指導如母乳餵哺、嬰兒沐浴等

．父親陪產、剪臍帶及袋鼠式護理

分娩套餐包括項目：嬰兒



．嬰兒房費用

．初生嬰兒護理，包括沐浴、臍帶護理、奶粉及紙尿片

．初生嬰兒常規化驗，包括G6PD、 膽紅素、TSH及臍帶血血氣分析

．維他命K注射及第一次防疫注射 (卡介苗及乙型肝炎疫苗)

．計劃期間必須的照燈及保溫箱費用

．母嬰同室 (只適用於2人房及1人房套餐)

．出院後黃疸跟進檢查

香港港安醫院（荃灣）



地址：新界荃灣荃景圍199號

電話：2275 6688

電郵：info@twah.org.hk

網址：www.twah.org.hk/tc/main



仁安醫院。(資料圖片)

10. 仁安醫院

至於位於沙田的仁安醫院，「千億媳婦」徐子淇 及歌手謝安琪等亦曾在此產子，其自然分娩計劃的價錢則為$22,500起。

四日三夜自然分娩優惠計劃：



標準房：$22,500

雙人房：$25,500

私家房(不包括房租)：$38,000

五日四夜預約剖腹優惠計劃(單胎/雙胞胎)：



標準房：$26,000/$35,000

雙人房：$30,500/$41,000

私家房(不包括房租)：$44,800/$60,500

試產後無效，需剖腹分娩(五日四夜)：



標準房：$33,500

雙人房：$39,500

私家房 (不包括房租)：$58,200

註：以上價錢不包括醫生費用（如括婦產科、麻醉科）、藥物、注射及化驗

分娩套餐包括項目：產婦（自然分娩/剖腹分娩）



．四日三夜住院/五日四夜住院

．作產時之一般檢查、護理及胎兒監察 / 一般剖腹分娩手術前之預備及檢查

．一般産房服務及護理：儀器、藥物、止痛氣體及物品、丈夫産房陪産服務 / 基本手術室費用包括麻醉藥物、手術所需之物品及儀器

．手術後及產後之常規護理、觀察及一般口服藥物(只限剖腹分娩)

．分娩後之一般護理觀察 (只限自然分娩)

．產後一般口服藥物 / 束腹帶

．産婦一般日常及衛生用品

．奉送瑤柱蛋白薑飯、外用薑水

分娩套餐包括項目：嬰兒



．新生嬰兒即時及每天之護理及監察

．住院期間本院可提供之奶粉、衣物用品及紙尿片

．首次預防疫苗注射包括：乙型肝炎、卡介苗及維他命K1

．新生嬰兒之常規臍帶血液化驗，包括六磷酸葡萄糖脫氫酶、促甲狀腺激素及血型

．初生嬰兒聽覺測試

．指導父母有關嬰兒沐浴、母乳餵飼或瓶飼的方法及技巧

．水晶相架

．可選擇成爲仁安BB會會員

．「新生嬰兒護理及健康紀錄」小冊子

．嬰兒禮物

特別項目收費



．在周日、公眾假期或晚上10時至早上7時進行剖腹分娩：

$19,000（標準房/半私家房）、$33,250（私家房）

選擇平日指定時間剖腹分娩：$5,300、$9,275

非預約或緊急剖腹分娩：$5,000、$8,750

選擇在週六、週日及公眾假期引產：$6,200、$10,850

無痛分娩：$6,300 (首5小時，超5小時後則每小時加收$630）、$11,025 (首5小時，超5小時後每小時加收$1,103）

使用產鉗或真空吸引器分娩：$730、$1,278

剖腹分娩同時施行輸卵管結紮手術：$1,150、$2,013

多胎分娩：除首位胎兒外，其餘每位胎兒加收約套餐費用之35%。

仁安醫院



地址：新界沙田大圍富健街18號

電話：2608 3388

電郵：union@union.org

網址：www.union.org/new/cindex.php



香港中文大學醫院。(資料圖片)

11. 香港中文大學醫院

位於中大的香港中文大學醫院，於2021年1月7日開幕，為本港最新落成的私家醫院，其自然分娩計劃的價錢則為$22,000起。

四日三夜自然分娩計劃：



雙人房：$22,000

單人房：$39,800

五日四夜剖腹分娩計劃（預定）：



雙人房：$26,500

單人房：$48,800

五日四夜剖腹分娩計劃（緊急，曾使用產房）



雙人房：$34,500

單人房：$59,800

自然分娩套餐包括：產婦



．四日三夜住房費（由嬰兒出生日起計算）

．分娩前抽血化驗（配血化驗，血型，血常規）

．準媽媽套裝（網褲，牀墊，產婦衛生巾，沖洗瓶）

．產房費用，常規用唔，敷料，助產士護理

．非藥物鎮痛方法，如： 生產球，音樂，及水療減痛

．安桃樂鎮痛氣

．在產房的胎兒監察

．伴侶陪產及剪臍帶

．盡早與嬰兒作肌膚接觸

．母嬰同室護理

．嬰兒餵哺的支持及教導

．使用泵奶器

．住院時提供哺乳睡袍

．產後初生嬰兒護理及教育

．住院時及出院後的基本藥物

．產後電話跟進及熱線

自然分娩套餐包括：嬰兒



．四日三夜住房費

．疫苗注射（卡介苗及乙型肝炎）

．維他命K1注射

．新生嬰兒篩查化驗（血型，恒河因子，甲狀腺功能，葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症）

．常規嬰兒室護理及監察

．嬰兒住院時的衣服和尿片

．溫箱護理

．新生嬰兒聽力篩查

．使用黃疸監察儀

．基本藥物

．哺乳用品

剖腹分娩分娩套餐包括：產婦



．五日四夜住房費（由嬰兒出生日起計算）

．分娩前抽血化驗（配血化驗，血型，血常規）

．準媽媽套裝（網褲，牀墊，產婦衛生巾，沖洗瓶）

．入院時胎心宮縮監察

．基本手術常規費用（麻醉，手術所需用品及儀器）

．手術前後常規觀察和護理

．伴侶在手術室陪伴及剪臍帶

．盡早與嬰兒作肌膚接觸

．母嬰同室護理

．嬰兒餵哺的支持及教導

．使用泵奶器

．住院時提供哺乳睡袍

．壓力襪

．產後初生嬰兒護理及教育

．住院時及出院後的基本藥物

．產後電話跟進及熱線

剖腹分娩分娩套餐包括：嬰兒



．四日三夜住房費

．疫苗注射（卡介苗及乙型肝炎）

．維他命K1注射

．新生嬰兒篩查化驗（血型，恒河因子，甲狀腺功能，葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症）

．常規嬰兒室護理及監察

．嬰兒住院時的衣服和尿片

．溫箱護理

．新生嬰兒聽力篩查

．使用黃疸監察儀

．基本藥物

．哺乳用品

特別收費項目：



選擇在星期日或公眾假期或在手術室非辦公時間進術剖腹分娩：



雙人房：$17,500

單人房：$25,200

選擇時辰（辦公時間內）進術剖腹分娩：



雙人房：$5,000

單人房：$8,000

緊急剖腹分娩(少於6小時通知及沒有使用產房）：



雙人房：$4,600

單人房：$7,800

．無痛分娩：$7,000

．雙胞胎：額外附加定價收費的35%

香港中文大學醫院



地址：港鐵大學站（B出口）

電話：3943 9991

電郵：general@cuhkmc.hk

網址：www.cuhkmc.hk/tc



以上價錢不包括醫生費用（如括婦產科、麻醉科）及其他費用。 價錢如有更改變動 ，以醫院公布為準。