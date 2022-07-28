盧寵茂籲私家醫院勿待公院冧檔始協助　聯會︰唔係一時三刻可做到

疫情反覆，香港單日確診數字最新升至4500宗水平，政府指13間私家醫院首階段騰出364張病床，主要提供予非新冠的復康病人，未來將視乎情況陸續增至約1,000張。香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒今早（28日）於電台節目表示，曾邀請醫管局總工程師評估，發現私家醫院難以接收新冠病人，目前僅新建的中大私家醫院有條件改裝，可提供24張病床給新冠病人。



社區組織協會幹事彭鴻昌於同一個節目表示，不希望私家醫院挑選病人以致病床空置率高。他又認為，醫管局更改探訪安排，忽略病人及家屬要求，認為在滿足疫苗通行證及核酸檢測下可放寬探訪次數。他更指公立醫院將新冠病床逐步增至2,500張，將影響非緊急服務，呼籲當局考慮應對方案。



香港私家醫院聯會主席何兆煒。（余俊亮攝）

何兆煒引述盧寵茂︰唔好等醫管局冧檔先開始機制

何兆煒表示，由於五月時本港疫情緩和，私家醫院暫緩向醫管局提供病床，最新決定則為延續第五波疫情期間所制定部署。他透露，早前已向醫管局商討疫情復燃應對安排，當時醫務衞生局局長盧寵茂表示「唔好等醫管局冧檔先開始機制」，因此私家醫院於兩日內，決定再提供1,000張病床予公立醫院病人。

醫務衞生局局長盧寵茂（右）早前與私家醫院聯會會面。（資料圖片／張浩維攝）

13間私院騰出364張病床 僅中大醫院24張收新冠病人

私家醫院於首階段提供364張病床，未來將視乎情況擴至1,000張，大部份供給非新冠的復康病人。何透露，曾邀請醫管局總工程師評估，發現私家醫院情況，如人手安排等難以接收新冠病人：「呢啲唔係一時三刻可以做到嘅嘢。」目前，僅中大醫院有條件改裝，可提供24張病床給新冠病人。至於他所負責的聖保祿醫院醫務，則可提供25張病床。

每個聯網配對1至3間私院 何兆煒稱私院人手亦緊張：大家都有壓力

何亦引述盧寵茂表示，上次經驗顯示效率不理想，故當局現時擬定每個醫管局聯網，將配對1至3間私家醫院，以有效運用病床資源。何又指，上次發現九龍東等人口稠密的區域，其醫管局聯網病人必須跨區到私家醫院，因此視乎當局需要，盡量配合安排。他坦言，隨著疫情惡化，不少同事確診請病假，人手開始現壓力：「可以咁講大家都有壓力。」

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

社協籲放寬探病次數 勿過於側重防疫忽略病人及家屬需求

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，期望私家醫院盡快提升至1,000張病床，並加快識別適合的病人轉介，但不希望出現挑選病人的情況，以致病床空置率高。此外，他認為醫管局更改要求，規定探訪須疫苗通行證及48小時內陰性核酸檢測，過於側重感染控制要求，忽略病人及家屬的需求。但他表示，部份家屬在疫情前，每日均會探病及逗留數個小時，因此最希望能加密探訪次數，「就算麻煩咗，佢哋都係好想探。」

彭亦指，公立醫院將新冠病床逐步增至2,500張，將影響非緊急服務，例如早前收到病人申訴指，原定8至9月安排照超聲波，惟疫情再度惡化只能延期，意味病人須押後才獲得治療。同時當疫情緩和後，醫院須同步處理被延期及原定接受檢查的病人，認為當局須考慮方法應對「追服務」的難題。

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