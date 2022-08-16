初選案料最快明年中審　還柙時間長　大律師倡容許被告保釋

民主派初選案47名被告，自去年3月被捕至今已還柙近一年半，案件預計最快明年中才開審，被質疑是未審先囚。大律師吳宗鑾今日（16日）在網台節目《議會內外》表示，有關案件涉及言論和集會自由，不涉暴力行為，加上警方有能力監察被告有否違反保釋條件，認為應容許被告保釋，否則還柙時間過長有機會消磨被告的抗辯動力和誘因。



認為警方有能力監察保釋人士

吳宗鑾說，國安法被告申請保釋非常困難，被告要令法庭信納不再干犯危害國安行為，47人初選案中，只有13人獲保釋，正因如此法庭有責任加快處理案件。他稱，初選案被告不涉及暴力行為，而且警方過去的執法證明他們有能力監察保釋人士，倒不如容許初選案被告保釋。

他指，若還柙時間過長，將令被告認為抗辯的意義不大，又指在初選案中，還柙時間已經有機會令被告減少抗辯動力和誘因，形容情況可悲。他提到，在其他案件中，有被告因還柙時間已接近控罪的最高刑罰，因此寧願認罪，以盡快獲釋。他稱，看到司法機構及控辯兩方均有下工夫改善案件的處理方法，相信再出現同類案件的話，會處理得更好。

吳宗鑾認為本港法治在人權保障方面受損，但不至於「法治已死」。（資料圖片）

法治人權保障受損 未至於「法治已死」

對於有指香港司法獨立受損，吳宗鑾稱要視乎法庭判詞是否公道，不能單靠司法審核案件中的政府勝訴次數定奪，目前司法獨立受損的情況不嚴重。

他認為本港法治在人權保障方面受損，例如國安法下的保釋門檻削弱被告保釋權，但整體法治仍然存在，不至於「法治已死」。他相信日後會較接近新加坡模式，商業案件審議沒有問題，但政治案件方面或令人憂慮。

他提到，法律系學生若希望專注人權案件，未來的工作不容易，將會是一場硬仗（uphill battle），但強調很多未有民主制度的國家，也有律師像愚公移山般默默耕耘，保障當事人權益，認為香港仍需要這樣的律師。