涉合力強姦菲傭　男僱主稱神交後生性幻想　事主性交時如少婦怕醜

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（18日）在高等法院續審。男僱主出庭自辯，指案發前在廚房教事主煮豬大腸，並向對方餵食。期間，兩人「眉來眼去」和「神交」。而他稍後看手機時，突然有性幻想，想和事主性交，遂問事主「sleeping？」兩人最終在妻子洗澡期間，在10分鐘內完事。男被告亦形容，X性交時如少婦「怕醜」、「含情脈脈」。



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

男被告陳暹德。

男被告承認因「玩女人」 和女被告關係轉差

男被告今自辯時透露，和女被告於2007年結婚。兩人婚後，起初關係不錯，但案發前2、3年開始變得「麻麻地」，他稱因自己「玩女人」、「叫雞」。而女被告亦知情，兩人常為此爭吵。男被告續指，事主X在他們一家工作時，表現欠佳，會被女被告責罵，自己則為X解圍。案發時任職兼職廚房的男被告，亦會教X煮菜。

他指，於案發晚返家後，發現氣氛不太好，估計X被女被告責罵，他因此問「食唔食豬大腸」，以緩和氣氛。而男被告廚房教X煮時，他並餵X食一件豬大腸。

男被告洗澡後，抱當時1歲多的兒子返回房間，之後使用女被告的手機。他解釋，因自已的手機是「傻瓜機」，沒有上網功能。此時，他突然有性幻想，用女被告的手機向X傳訊息，表示：「Sir I like you. Do you like it Sir」。他解釋，在廚房教X煮豬大腸時，兩人「眉來眼去」、「神交」，因此出現幻想，「果刻想同佢做愛」。他亦補充，案發前亦曾和X「眉來眼去」和「神交」。

形容X性交時如少婦「怕醜」

X其後入房，男被告先用廣東話問「一齊訓覺？」，再用英文問「sleeping？」。X未有作聲，但微笑和點頭，並接過男被告給予的100元。兩人寬衣解帶，開始性交。他指，X當時未有拒絕，自己則「好快脆完事」，最終在10分鐘完成性交。

對於男被告在錄影會面中稱，X案發時是半推半就，他今在庭上解釋，X當時未有推開他，並且如少婦「怕醜」、「好似含情脈脈」。

X在性交完，拿住衣服離開，遇上剛洗完澡的女被告。此時，男被告再給予50元予X，女被告便查問發生何事，男被告回應「你睇到啦」，又指是金錢交易。女被告聽罷即掌摑他，又大罵X。男被告當晚向女被告道歉，但他透露本案發生後，兩人已離婚。

案件編號：HCCC134/2020