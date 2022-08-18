童樂居虐兒案｜涉打兩童 官斥職員棄專業操守 判囚4個月10周

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞。繼早前有兩名認罪判囚後，今（18日）再有認罪被告在九龍城法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵指，涉打兩童的30歲女被告將犯案歸咎於機構工作文化及衝動，屬無坦白面對罪責的表現。黃官自言不評論文化為何，也是被告自己放棄專業操守，作出極端錯誤行為，終判其囚4個月10星期。



被告張惠燕（30歲）承認兩項虐兒罪。案情指，2020年11月29日，在目睹男童K在嬰兒床上將被子跌在地上後，張用右手打K的頭部，K隨即跌倒在床上。在K重新站起來後，拾起被子的張再大力打K的臉部，使K再度倒下；另於12月5日，張在清潔房間時，男童AH將手中的玩具放在頭上，張突行搶走玩具並推AH的頭部，AH頭部因而撞向床邊，張繼而再用手打AH的臉2次。

官斥被告毫無憐憫之心

黃官判刑指，在第一次虐兒事件中，被告打K的頭部致其直接跌下嬰兒床，K之後再站起來。被告則用粗野方法阻止，以左手手掌大力打向K，其力度之猛令到嬰兒床震動。被告之後更毫無任何安撫或關心動作，直接離開，行為毫無憐憫之心，不全是為了工作需要，只是為了以暴力手法懲罰K。黃官認為年幼的小朋友以四肢探索世界，將被子掉到地上再正常不過，不明白體罰有何管教功能。如若被告未能容忍，其個人品格、專業操守水平不宜進行兒童工作。

至於第二次虐兒事件，黃官批准被告對於玩具比對AH的關注更甚，其過火的行為皆因AH將玩具舉高，惟AH能在嬰兒床取得玩具，必然是成年人容許的接觸，旁邊亦有其他兒童有相同的行為。而如果只因AH這樣做就要捱打，對於被告是否真的愛護兒童存有疑問。加上，被告理應知道AH在狹窄的嬰兒床倒下必然會撞到圍欄，故被告明顯無視危險，不關心AH得福利，只想懲罰AH。即使無證據顯示AH有受傷，但其必然感到痛楚，且現場有其他兒童關注事件，被告卻毫不在意被見到，亦是案中嚴重之處。

黃官續指，被告對兩名年幼受害人作出不止一次襲擊，歷時雖短，且事情均是發生在狹窄的嬰兒床上，男童無從躲避，又不知道自己受襲原因，其驚恐明顯不過。而被告將犯案歸咎於機構工作文化及一時衝動，法官雖不評論涉案機構的工作文化，惟被告當時僅入職數月，尚未過試用期，更簽署了工作守則，不應受工作文化影響。黃官因而認為，此屬被告無坦白面對罪責的表現，自己放棄專業操守，作出極端錯誤行為，終判其囚4個月10星期。

案件編號：KCCC1885/2022