童樂居虐兒案｜再有兩人認罪　1歲童放玩具在頭　被推打至倒下

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞，其中8名被告今（4日）在九龍城法院應訊。繼早前有兩名女職員認罪判囚後，再有2人承認對所看管兒童或少年人襲擊、虐待及忽略（下稱虐兒罪）等罪，案情指她們曾掌摑及推撞兩名分別1及2歲的兒童，其中一名1歲的男童，因把玩具放在頭上，更被告搶走玩具，兼推理床再被打頭臉至倒下。裁判官把兩人的判刑押後處理。



兩名認罪的被告：李佩貞（32歲）承認一項虐兒罪，涉及2歲女童H；及張惠燕（30歲），承認兩項虐兒罪，涉及1歲男童K及AH。

案情指，保護兒童會於2021年尾收到鄰近居民的電郵投訴，稱看到有職員在童樂居遊樂場虐待兒童。警方接報後查看了2021年9月至12月的所有錄影片段，發現了407宗虐兒事件。

位於旺角的童樂居，去年遭居住附近居民投訴，警調查後揭發407宗懷疑虐兒事件。(資料圖片)

李將錄取無損被告權益口供

針對李佩貞的案情，指李於2020年12月12日與3名兒童坐在一間活動室內，女童H試圖從李手中拿取東西卻遭李打手，李被H回打了一下，李見狀打H的臉部，H因而倒在軟墊上，擺動雙腳。李再大力打H的腳，拉住其腿至其面前，再兩度掌摑H。李的案件押後至9月29日求情，辯方透露李將錄取無損被告權益口供，故法庭暫不為其索取任何報告。

1歲童放玩具在頭被推打

至於張惠燕的案情則指，同年11月29日，1歲的男童K在嬰兒床上將被子跌在地上後，張用右手打K的頭，K跌倒在床上。在K重新站起來後，拾起被子的張再大力打K的臉部，使K再度跌下；另於12月5日，張在清潔房間時，男童AH將手中的玩具放在頭上，張突行近搶走玩具，並推AH的頭部，AH頭部因而撞向床邊，張繼而再用手打AH的臉2次。張的案件押後至8月18日判刑，期間為其索取背景報告。

8名涉童樂居虐兒案被告提訊，其中2人認罪，1人排期審訊，5人被加控罪名。(資料圖片)

首有被告否認控罪1月審

另亦首次有被告否認控罪，被告陳靄盈否認一項涉及2歲男童E，案件排期至2023年1月18日開審，控方將傳召一名市民證人，另有90秒的片段呈堂。辯方表示將爭議被告行動的原因及動機。

5名被告被加控罪名

另有5名被告暫毋須答辯，其中傅悅朗（25歲）被加控至8罪，涉及4名男童及4名不知名兒童；李慧雯（24歲）被加控至9罪，涉及5男1女童及3 名不知名兒童；謝綉蔚（25歲）被加控至3罪，涉及3名兒童。餘下的周翠英（45歲）及劉露琪（24歲）控罪不變，各自面對一項虐兒童。5人均准保釋至9月16日再訊。

案件編號：KCCC 88、285、350、597、649、1883-1888/ 2022