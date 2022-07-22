童樂居女職員認虐3童　官稱難信如此極盡侮辱行為　判囚約7個月

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞，多名女職員被控，繼早前有一名女照顧員認罪判囚4個月後，今（22日）再有一名認罪女職員在九龍城法院判刑。裁判官黃雅茵指案情嚴重，怒斥被告連對人最基本的尊重也欠缺，更是罔顧對兒童造成的心靈及身體傷害，指其就襲擊事件的辯解屬一派胡言，悔意有限，終判其囚5個月8星期，即約7個月。



女被告林美寶，56歲，幼兒工作員，承認3項虐兒罪，指她於2021年12月10日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，故意襲擊2歲女童S、3歲女童AC及一名不知名兒童，其方式相當可能導致三人受到不必要的苦楚。

被告林美寶在九龍城法院認罪囚約7個月。(資料圖片)

被告停下工作拳打女童S至其倒下

黃官引述閉路電視片段指，被告有一次在遭女童S撞了一下後，便停下工作並兩度握拳打S，導致其倒下，可見其是故意襲擊女童，且其辯稱當時不知力度更屬狡辯。至於被告辯稱當時有鋪設軟墊，黃官認為該軟墊覆蓋範圍有限，S倒在軟墊上純屬幸運。黃官直斥被告當時的行為與管理兒童無關，明顯是在懲罰S。

斥被告連對人基本尊重也缺

黃官續指，女童AC在另一次事件中沒有任何挑釁被告的行為，被告卻突然向AC水樽並將水潑到其臉上，屬故意傷害。黃官怒斥，被告連對人最基本的尊重也欠缺，更是罔顧對兒童造成的心靈及身體傷害。黃官另提及，被告曾辯稱因腰痛而用腳幫一名兒童糾正睡姿的說法屬一派胡言。

自童樂居被揭虐兒事件後，已有多名職員被控。(詳看下圖)

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難以相信有如此極盡侮辱行為

黃官最後指，若非親眼目睹，實難以相信文明社會的專業兒童照顧者，會有如此極盡侮辱行為。至於被告在其他兒童面前犯案屬加刑因素，而3項控罪均於同日內發生，明顯是被告當日因工作不順而犯案，斥其行為不僅傷害兒童身體，更具侮辱性，就3罪判其囚5個月8星期。

案件編號：KCCC 238/2022