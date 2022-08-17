童樂居虐兒案｜報告出爐倡突擊巡查　委員：仍要向保護兒童會問責

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出虐待兒童事件，社署其後成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，首階段、關於留宿幼兒中心服務的檢討報告料於本月內完成。據委員會的討論文件，檢討報告提出30項建議，涵概服務質素、服務規管及監察、及服務規劃及供應三方面。



當中有建議提到，社署已要留宿幼兒中心安裝閉路電視，社署的督導組至少每12個月要到幼兒院舍巡查六次，期間會抽查閉路電視紀錄；另有服務質素小組突擊探訪。另外，除建議增加幼兒工作員、社工、護士、臨床心理學家等人手，也提出引入院長登記制度，以確保能及早察覺懷疑受虐待或被忽略兒童的情況。



有委員指出，今次建議中有些較為具體，「做到係好事」。但就著童樂居虐兒事件，該委員認為仍需繼續向保護兒童會問責，表明不理解為何保護兒童會在犯下「顛覆式錯誤」後，仍可繼續營運童樂居。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



30項建議包括督導組每年至少巡查留宿中心六次

據委員會的討論文件，檢討報告中有30項建議，涵概服務質素、服務規管及監察、及服務規劃及供應三方面。有建議指，社署可在督導組加入由護士出任的保健衞生督察和曾在執法機構工作的人員，至少每12個月到留宿幼兒中心或住宿特殊幼兒中心巡查六次。

在巡查期間，督導組會抽查閉路電視紀錄，也會特別觀察兒童的身體健康狀況，審視他們在中心受傷、意外或患病的紀錄和覆核情況等，以及早病管理等，及早識別異常或不恰當的情況以作跟進。

▼保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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成立包括太平紳士在內的服務質素小組 突擊探訪

另有建議提到，社署可為留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心成立服務質素小組，成員包括醫護、社福等界別人士、地區領袖、太平紳士等，透過突擊探訪實地視察中心的服務，向單位的職員、留宿兒童的親友收集意見等方法，加強的監察及規管。

▼8月12日 勞福局局長孫玉菡到童樂居視察▼



改善幼兒工作員比例 引入更多社工、護士、臨床心理學家

30項建議中不少與人手有關，包括將現時幼兒工作員人手比例由1 : 6.2提升至1 4.5，同時建議按比例增加高級幼兒工作員的人手，並且增設幼兒照顧助理員一職，與幼兒工作員分擔工作。另外，增加社工、護士、臨床心理學家等人手；並提議引入院長登記制度，確保院長能及早察覺懷疑受虐待或被忽略兒童的情況，並適切督導員工。

鄧家彪。（廖雁雄攝）

鄧家彪指建議具體 指保兒會未被問責：還可營運童樂居？

屬委員會委員之一的立法會議員鄧家彪指，30項建議中有部份較為具體，如人手比例、不同專業人士進行突擊巡查、善用閉路電視等，認為「做到實係好事」。但他認為，童樂居事件上，仍要向保護兒童會問責，形容今次童樂居爆出虐兒案是「顛覆式錯誤」，認為如政府其他部門委託機構做事，機構內發生刑事案件，相信委託會終止，不理解為何保護兒童會可繼續營運童樂居。

鄧家彪續提到，與其他幼兒服務相比，幼兒留宿中心要招聘幼兒工作員不容易，建議當局考慮以直接資助形式為機構提供資助，改善幼兒工作員的薪酬待遇。他表示雖然曾在會上提及這個建議，惟未獲當局回應。