柬埔寨騙案｜卓孝業：再多3宗求助　暫人身安全　累計11人仍禁錮

東南亞詐騙集團日益猖獗，有港人被利誘到柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家後失聯。保安局副局長卓孝業今早在電台節目（19日）表示，新增3宗求助個案，分別2人在柬埔寨、1人在泰國，求助者暫時未能回港，雖活動受限但人身安全，現累計接獲23宗求助，當中共11人仍在當地禁錮，有已回港人士透露，如業積不理想或拒絕聽從指示，會被毆打及虐待等。



《香港01》接獲家屬求助，指其兒子D先生（化名）抵達泰國後一度自由，但因為無法訂到檢疫酒店而被拒登機，最後再次落入集團手中。卓孝業表示，希望能盡快聯繫事主，強調政府會按情況個別處理檢疫安排。



▼詐騙營內情況▼



卓孝業在港台《千禧年代》表示，昨日傍晚再收多3宗求助個案，分別1人在泰國、2人在柬埔寨，涉及求職騙案，他們能與家人聯繫，報稱活動受限，但人身安全，他指現時共有11人未回港，其中一人向入境處表達暫時不回港，有1個仍然安排中。

警隊O記追查是否涉及本地代理人

卓孝業又指，最早今年1月接獲求助，首4個月已涉及5人，全數已回港，有個案早於去年9月已出發，大部份個案經互聯網或社交媒體收到求職廣告，涉及賭場、網上代購、推銷、協助開設銀行戶口供集團使用等，集團會利用網上軟件與受害人通訊，向他們發出電子機票，受害人自行乘飛機到當地會合，之後會被送往某些地點，限制活動從事網上詐編。

卓孝業續稱，據已回港人士透露，如服從集團指示工作，不會有問題，但當業績不理想，或拒絕聽從，會被毆打及虐待等，受害人要達到指定金額才能「贖身」，否則要家人補付金額，曾有個案的親友已滙款，但因沒付全額，個案仍未能回港。

保安局已聯同警務處及入境處成立聯合專責小組，入境處會聯同大使館和領館協助港人離港，警隊聯絡國際刑警與當地執法機關調查，有有組織罪案及三合會調查科（O記）會一併調查所有相關案件，並追查香港是否有相關代理人。

港男因檢疫安排未能上機遭販賣 卓孝業：盼聯繫事主

《香港01》接獲家屬求助，指其兒子D先生（化名）抵達泰國後一度自由，並即刻買機票回港，但因為無法訂到檢疫酒店而被拒登機，最後再次落入集團手中。卓孝業表示，希望能盡快聯繫事主，暫未能分辨到是否已接獲的求助個案，他強調政府會按情況個別處理檢疫安排，部份成功回港人士，政府都有安排檢疫處所。

就港府發出旅遊警示，卓孝業表示，警示主要針對旅遊熱點，但已因應今次事件，在網頁提醒慎防海外工作騙案，包括緬甸北部，他呼籲市民，如遇毋須學歷及工作經驗，但有高薪回報的招聘，切勿相信。