電話騙案｜消委會否認派員致電市民跟進銷售問題：只打給投訴人
撰文：歐陽德浩
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電話騙案層出不窮，繼假冒政府部門後，消委會今日（16日）公布，接獲多名市民查詢，有人冒認消委會的職員，稱市民出售涉嫌違反《商品說明條例》的產品，要求跟進個案。消委會澄清與虛假來電無關，提醒市民切勿向可疑第三者提供個人資料。如發現已受騙，須報警求助，重申僅在接獲市民查詢及投訴後，才按需要透過熱線聯絡當事人
騙徒稱市民出售涉嫌違反《商品說明條例》的商品
消委會表示，今日接獲多名市民查詢，指收到有自稱消委會職員的來電，聲稱當事人在網上購物平台開設的商戶，出售涉嫌違反《商品說明條例》的產品，要求跟進個案。
消委會澄清與虛假來電無關，強調不會主動聯絡消費者，僅在接獲市民查詢及投訴後，才按需要透過熱線聯絡當事人，一般會提供相關資料，例如投訴個案編號，以核實雙方的身份。
▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼
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遇可疑電話可致電消委會熱線確認
消委會提醒市民，如收到上述的懷疑虛假電話，須提高警覺。例如在回應任何自稱消委會職員的可疑電話、留言、短訊前，可先致電消委會電話2856 3113或投訴熱線2929 2222，以核實有關訊息或來電者身份。
消委會亦提醒，切勿向可疑第三者提供個人資料。如懷疑曾向可疑的第三者提供個人資料，特別涉及銀行戶口、信用卡戶口，或支付平台密碼等，應盡快聯絡銀行或支付平台，以防止騙徒伺機盜取金錢。若發現已受騙，請立即向警方報案。
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