今年上半年錄3.1萬宗罪案　投資及電話騙案涉11億元　250騙徒被捕

本港2022年上半年錄得31,434宗整體罪案，較去年同期增加1.8%，當中詐騙案升幅顯著，有12,326宗上升四成，當中七成涉及網上購物騙案，至於投資騙案及電話騙案合共損失11億元。警方在過去半年瓦解多個詐騙集團，拘捕250人，反詐騙協調中心亦攔截超過7億元騙款。



《港區國安法》生效兩年，警方共拘捕201人，當中超過一半已被檢控，而警方設立「反恐舉報熱線」逾月，已收到3,800個舉報訊息。



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今年上半年有31,434宗罪案，破案率為30.6%，當中主要涉及詐騙案，有12,326宗，當中網上購物騙案有3,954宗、求職騙案有1,706宗、投資騙案有1, 271宗、電話騙案有786宗，均錄得四成至約四倍升幅。

投資騙案及電話騙案共失11億元

損失金額方面，投資騙案及電話騙案分別失損超過7億元及4億元，投資騙案主要手法是網戀投資騙案及以虛假投資應用程式誘騙受害人，而電話騙案主要手法仍然是假冒官員及猜猜我是誰。

警方表示，一直採取情報主導的執法行動，過去半年瓦解多個詐騙集團，涉及超過1 000宗罪案，拘捕超過250人，涉及騙款約5億元。反詐騙協調中心勸止超過300宗騙案受害人匯出騙款，並攔截超過7億元騙款。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



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國安處至今拘201人

兇殺案亦有所增加，錄得16宗，增加了6宗，當中11宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部案件已被偵破；勒索案有921宗，較去年同期增加三成，升幅主要來自裸聊勒索案，增加215宗，共708宗，學生佔兩成半，是最大受害群組，超過六成的受害人是30歲或以下。

《香港國安法》生效兩年，截至今年6月30日，警方共拘捕201人，當中逾半已被檢控。警方在今年6月將推出的「反恐舉報熱線63-666-999」，鼓勵市民就身邊可疑人、物品及活動提供線索，截至7月中，熱線共收到超過3,800個訊息，正就涉恐涉暴的舉報作出跟進。