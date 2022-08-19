粉嶺高球場｜環諮會續議環評報告　長春社指投票無助解決正反爭議

粉嶺高爾夫球場撥地起樓再起爭議，環境諮詢委員會今（19日）續議環評報告，會議以閉門形式進行，結果將會影響1.2萬伙公營房屋供應。長春社指出，環諮會在爭持不下時，可以要求加設附帶條件通過報告，認為投票無助解決爭議，反而要盡量凝聚共識。有前土地供應專責小組成員指，公屋輪候數字持續上升，雖然建屋會影響生態，但同時要考慮正待上樓的板間房及劏房戶情況。



粉嶺高爾夫球場。(資料相片)

長春社公共事務經理吳希文在港台《千禧年代》表示，以往審議環評報告一般順利，只有大型基建如機場三跑工程才會長時間開會討論，環諮會可以決定是否通過報告，或加附有條件通過。以往審議落馬洲支線時曾因爭持不下，主席決定不作判斷，只羅列正反意見，交由環保署決定，報告最終被否決。

吳希文促政府在新界北一帶以強而有力手段執法，部門亦須做好把關工作。（資料圖片／鄭子峰攝）

有指高球場方面曾邀請部份委員會視察，並自行提供報告參閱，吳希文指環諮會會考慮民間意見，如大埔龍尾人工泳灘，民間生態報告與環評報告有很大出入，土木署最後被要求提交補充資料。

就有指今日舉行的會議將以投暗票方式處理，吳希望表示，環諮會在爭議性議題上盡量討論凝聚共識，甚少投票定斷，「如意見爭持不下，五五波，明票暗票都解決唔到問題，反而要諗點樣處理反對意見，呢樣唔係投票可處理到。」

公屋聯會前主席王坤認為房委會應先簡化市民的申請程序。（資料圖片）

前土地供應專責小組成員王坤認為，今次爭議令環諮會變成磨心，他指小組當時進行諮詢時，公屋一般輪候冊輪候年期為4.7年，現時已增至6.1年，小組認為，建屋計劃只會令高球場54個洞減少8個洞，對體育影響不大，雖然會對樹木及雀鳥有影響，但亦要考慮劏房居民的住屋問題。