粉嶺高球場｜何永賢：高球場對公屋發展非常重要　會珍惜每塊土地

上屆政府提出收回粉嶺高爾夫球場32分頃發展，當中9.5頃將建約1.2萬伙公營房屋單位，計劃引起不少爭議，有指政商界正游說政府收回計劃。行政會議召集人葉劉淑儀早前亦表示高球場具生態價值，今屆政府應審慎考慮是否收回。



房屋局局長何永賢今晚（17日）表示，粉嶺高爾夫球場對公屋發展非常重要，希望珍惜每一塊用作興建公屋的土地，並盡快提供更多土地。



未有回應環諮會會否通過環評報告

何永賢晚上出席活動後，被問到粉嶺高球場公屋計劃及有行會成員反對收回高球場建公屋事宜，再次重申高球場對公屋發展非常重要，亦希望珍惜每一塊用作興建公屋的土地，並盡快提供更多土地。至於預期環境諮詢委員會本周五（19日）會否通過環境評估報告，她則未有回應。

時任特首林鄭月娥於2018年發起「土地大辯論」，並提出收回粉嶺高球場發展，建議反應兩極，最終土地供應專責小組建議只收回高球場位於粉錦公路東面的32公頃用地，政府其後提交方案，計劃顣明年9月收回32公頃用地，但僅利用北面生態價值較低的9.5公頃，興建1.2萬個公營房屋單位。