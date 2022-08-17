粉嶺高球場｜高球會聘顧問反駁政府環評報告　稱錄多種蝙蝠、飛蛾

政府計劃收回粉嶺高球場32公頃土地，當中撥出9公頃地興建1.2萬個公營房屋。環境諮詢委員會將於周五（19日）續會，商討該發展計劃的環境影響評估報告。有委員在上次在會議引述香港哥爾夫球會提交的環評報告，指生態價值較高，質疑土木工程拓展署提交的環評報告不仔細。

翻查資料，球會早前公開其委託顧問進行的環評報告，稱在擬議發展的區域中，合共發現37種動物群物種，多於政府環評報告表明的4種。同時，他們稱在該處發現多種蝙蝠及飛蛾，均與環評報告的數字有出入。

球會形容，政府環評報告出現錯誤結論（wrong overall conclusions），又指他們的顧問已證明，擬議發展的球場用地，其生態價值並非「低至中等」。



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發現13種蝙蝠 政府環評僅錄1種

香港哥爾夫球會早前委托沛然環保（AEC）作生態顧問，稱在擬議建屋區域中，共發現37種動物物種，當中包括15種哺乳類動物、8種雀鳥等，惟稱政府的環評評告報告僅發現4種。

球會解釋，他們的顧問發現該處找到13種蝙蝠，惟政府的環評評告只錄得1種。此外，他們稱有調查發現，該處共有142種飛蛾，更有10種是具保育價值物種。不過，政府環評只發現13種，當中並無發現物種具保育價值。

環境諮詢委員會早前開會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱數漏25棵樹

球會又指，當局的樹木調查出現錯誤，他們發現該調查遺漏了25棵樹，當中包括一棵曾被學者列為古樹的鳳凰木（Delonix tree）。他們亦提到，其調查低估了樹木質素，在調查的1,255棵樹木中，僅將一棵列為高價值，形容結果令人驚訝（surprising）。

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報告又反駁指，政府的環評報告對擁有110年歷史的高球場的獨特和歷史景觀「缺乏認知」，並有80多個「事實錯誤、遺漏和方法缺陷」，一旦建屋計劃「上馬」，將會對高球場的景觀資源和特性造成5種永久性和不可逆轉的破壞，批評有關環境影響是「不能接受」，亦無法透過當局提出的緩解措施彌補。

根據政府文件，政政擬於粉嶺高球場收回的32公頃土地中，在最北端的四分一用地改劃興建1.2萬伙公營房屋，期間需砍掉千棵樹木，城規會早前要花開兩日會議才決定就方案「開綠燈」。

新一屆政府上場後，陸續有具社會地方人士謀求「翻案」，推倒收地建公屋計劃。擁有高球會會籍的行會召集人葉劉淑儀在環諮會上周一（8日）商討前夕，突然開腔反對擬議公屋發展，環諮會翌日「馬拉松式」開會近7小時後，仍未能達成共識，將於周五（19日）續會。