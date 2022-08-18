粉嶺高球場｜環諮會周五議決是否通過環評　團體：基層唔可以唔住

粉嶺高球場發展房屋近日再度引起爭議，環境諮詢委員會將於周五（19日）續會，商討是否接納發展球場的環境影響評估報告。不過，近日社會名流甚至行政會議成員都發聲，出面反對發展計劃，令項目再添變數。

政府建議在球場興建約1.2萬伙公屋，最終發展與否，將牽連逾3萬名基層是否可以盡快上樓的命運。有團體表示，一旦失去這幅用地影響甚大，因地皮上可建的公屋最快在2029年落成、速度較快，相信難以找到替代方案。有關注劏房的團體亦指，社會對發展高球場已有共識多時，而且不少人住屋環境惡劣，「你可以唔打波，但佢（基層）唔可以唔住。」



+ 6

曾經歷五個月全港諮詢 涉約十萬份公眾意見

時任特首林鄭月娥在2018年發起「土地大辯論」，經歷多月的諮詢、研究約10萬份公眾意見，小組建議政府應優先研究及考慮局部收回粉錦公路以東的球場，並獲政府接納。佔地172公頃的粉嶺高球場，有32公頃用地須於2023年9月歸還政府。

隨後，政府計劃將其中約9.5公頃劃作高密度住宅用途，興建約1.2萬伙公屋，預計人口約33,600人。環諮會將於周五閉門討論是否接納工程項目的環評報告。

土地大辯論的公眾諮詢期歷時五個月，上屆政府確認接納小組全部土地供應選項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。（資料圖片）

反對聲群起 疑現「暗湧」

不過，隨新一屆政府上場，發展計劃又再遇阻力。北區區議會今年6月開會，大部分建制派陣營的區議員均反對計劃，有鄉事背景的區議員明言計劃一易通過，「我哋四個鄉一定群起而攻之」。而《香港01》早前報導，行會至少有5人擁有球會會籍，行政會議召集人葉劉淑儀早前指，局部收回高球場是上屆政府決定，現屆政府應審慎考慮。

香港哥爾夫球會亦作出「反擊」，除了邀約各界人士實地視察外，球會亦委托生態顧問，反駁指該區發現多種物種，其中蝙蝠及飛蛾的數目，均與政府的環評報告數字有出入。

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼



應尊重諮詢結果 難有替代方案

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，1.2萬伙對公屋供應甚重要。倘最終推翻計劃，政府須先有替代方案，但要在短時間內成功覓地，他相信難度甚大，「如果有，我諗新發展區都已經做緊。」他又指，現時雖有北部都會區，但至今尚未有清晰發展時間表。

「如果話當年諮詢民粹 所有選項都要重新諮詢 包括填海」

招國偉亦指，高場球發展與否，早已經歷過5個月諮詢，且正反理據與當年接近，故腰斬計劃並不公道，同時亦應尊重諮詢結果。他又提到，有人批評當年的諮詢「民粹」，惟他認為若說法屬實，即代表當年的諮詢並不科學，理應所有選項都要重新諮詢，包括當年甚具爭議的填海，「你當然可以唔尊重結果，但唔可以只推翻一個，唔推翻另一個。」

他又強調，當年的建議方案已「中間落墨」，並非全數收回整個球場，只僅收32公頃，甚至現時建屋用地更已縮至9公頃。

如果市民意見係民粹，打高爾夫球嘅又係咪民粹？ 招國偉

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，倘最終推翻計劃，政府須先有替代方案，但相信難度甚高。（資料圖片／蘇煒然攝）

基層無從選擇 公屋等如希望

全港關注劏房平台成員賴建國亦表示，公屋是基層的期冀，故該1.2萬伙單位正等同他們的希望，若最終放棄計劃，會令人質疑政府對於縮短公屋輪候時間的決心。

賴建國又指，社會對發展高球場已有共識多時，現時不少人住屋環境惡劣，政府亦非全部收回用地，加上坊間亦有不同球場，相信已可滿足高球者需要，但基層卻無權選擇，「你可以唔打波，但佢（基層）唔可以唔住。」

環境諮詢委員會明日續會，審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

環諮會委員劉智鵬曾受委托為球場做歷史研究 團體促避席

本土研究社成員陳劍青說，在現有的地皮中，已難以覓得如此具規模的土地，參考其他發展計劃，若選址發現具生態價值、有古樹等，過往做法較多是移植、原址保留等，甚少見到直接放棄。若失去高球場的9公頃用地，陳劍青擔心最終會向更具生態價值的用地「開刀」，例如郊野公園邊陲、綠化地帶等。

此外，環諮會委員之一的劉智鵬，過去曾力撐保留高球場。陳劍青說，劉智鵬曾為受高球場委托進行歷史研究，故認為他「絕對需要避席」。陳又指，即使明日環評不獲通過，政府亦有責任補做一份更詳細的環評，亦須在高球場中再積極物色其他選址。